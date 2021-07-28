28 Temmuz 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: PSV Eindhoven'a Galatasaray maçının ardından UEFA'dan ceza!

PSV'ye G.Saray maçı sonrası ceza!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.07.2021

Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelmişti. Phillips Stadı'nın tribünlerinde çıkan olaylar sebebiyle UEFA, Hollanda kulübüne ceza verdi. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında PSV Eindhoven-Galatasaray buluşmasında tribünde bazı olaylar çıkmıştı. Philips Stadı'nda ilk yarının sonlarında gerçekleşen olaylarla ilgili UEFA'nın soruşturma açtığı ve Hollanda ekibine cezayı kestiği ortaya çıktı.

PSV Eindhoven kulübünden yapılan açıklamaya göre Galatasaray maçında tribünde çıkan olaylar nedeniyle UEFA tarafından PSV Eindhoven'a 1500 euro para cezası ve sıradaki Avrupa maçında tribün kapatma cezası verildi. Buna göre stadın G ve H bölümleri önümüzdeki maçlarında boş kalacak.

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