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Son dakika transfer haberi: Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'den Berkan Kutlu müjdesi!

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, A Spor muhabiri Sercan Dikmen'in Berkan Kutlu transferine dair sorusuna "Nasipse olur" dedi.
28.07.2021
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