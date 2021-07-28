28 Temmuz 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Sassuolo'dan Kaan Ayhan yanıtı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Sassuolo'dan Kaan Ayhan yanıtı! Beşiktaş ve G.Saray...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.07.2021

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray, TFF'nin aldığı yeni yabancı kuralı sonrasında yerli isimlere yönelmişti. İki ezeli rakip Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak isterken, Çizme temsilcisinden resmi açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Sassuolo'nun CEO'su Giovanni Carnevali, Türkiye'den de transfer teklifleri aldığı konuşulan Kaan Ayhan'ın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Fanatik'in haberine göre; Carnevali, "Kaan bizim için önemli bir futbolcu ve yeni sezonda da Sassuolo forması giymeye devam edecek" dedi.

10 Kasım 1994 doğumlu milli futbolcu Kaan Ayhan, geçtiğimiz sezon başında Fortuna Düsseldorf'tan İtalyan ekibi Sassuolo'ya transfer olmuştu. Stoperin yanı sıra sağ bek ve ön liberoda da oynayan başarılı savunmacının adı 4 büyük kulüple de anılıyordu.

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