Galatasaray eleştirilerine böyle yanıt verdi! "Fatih Terim'in elinde Lewandowski mi vardı?"

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk karşılaşmasında PSV'ye 5-1'lik skorla mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu akşam rövanş mücadelesine çıkacakken, A Spor yorumcusu Ümit Aktan da çarpıcı sözler sarf etti. Aktan, "İlk maç için yapılan eleştirilerin çoğu doğru. Ama o 11'i çıkarırken eldeki malzeme buydu. Elinde Kane, Lewandowski vardı, kenarda oturttu da Ömer Bayram'la mı başladı?" şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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