Gelecek sezon için kadro planlamasını sürdüren Galatasaray, takımda Falcao'dan sonra en çok kazanan isim olan Sofiane Feghouli ile yollarını ayırmak istiyor. Sarı-kırmızılılarda 1 sezon sözleşmesi kalan Cezayirli yıldıza Olympiakos ve Real Valladolid talip olsa da, Cimbom iki kulübün de tekliflerini reddetti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Bir yandan yeni transferlerle kadrosunu güçlendiren Galatasaray diğer yandan mevcut kadrosundaki bazı isimlerle yollarını ayırmanın hesabını yapıyor. Onlardan biri de Sofiane Feghouli.

2 TALİBİ VAR!

Cezayirli oyuncu için Yunan ekibi Olimpiakos ve İspanya'dan Valladolid kapıyı çaldı. Deneyimli futbolcuyu kiralamak isteyen iki kulüp, sarı-kırmızılılara teklifini iletti. Ancak satışı düşünen yönetim, olumsuz cevap verdi.

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