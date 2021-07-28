28 Temmuz 2021, Çarşamba
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Galatasaray'dan Olympiakos ve Real Valladolid'e ret! Sofiane Feghouli...
Gelecek sezon için kadro planlamasını sürdüren Galatasaray, takımda Falcao'dan sonra en çok kazanan isim olan Sofiane Feghouli ile yollarını ayırmak istiyor. Sarı-kırmızılılarda 1 sezon sözleşmesi kalan Cezayirli yıldıza Olympiakos ve Real Valladolid talip olsa da, Cimbom iki kulübün de tekliflerini reddetti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Bir yandan yeni transferlerle kadrosunu güçlendiren Galatasaray diğer yandan mevcut kadrosundaki bazı isimlerle yollarını ayırmanın hesabını yapıyor. Onlardan biri de Sofiane Feghouli.
2 TALİBİ VAR!
Cezayirli oyuncu için Yunan ekibi Olimpiakos ve İspanya'dan Valladolid kapıyı çaldı. Deneyimli futbolcuyu kiralamak isteyen iki kulüp, sarı-kırmızılılara teklifini iletti. Ancak satışı düşünen yönetim, olumsuz cevap verdi.
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