Beşiktaş'ın transferde yeni hedefi Rony Lopes! Rachid Ghezzal olmazsa...
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, kadrosuna yapacağı takviyeler konusunda da çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Rachid Ghezzal'ı bonservisiyle almak isterken, Cezayirli yıldızla anlaşılamaması durumunda ise rota Rony Lopes olacak. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Yeni sezonda şampiyonluk unvanını korumak isteyen ve Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmayı hedefleyen Beşiktaş'ta transfer stratejisi belirlendi...
Siyah-beyazlılar, geçen sezonki performansıyla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan achid Ghezzal'ı yeniden kadrosuna katmak isterken, İngiliz kulübü Leicester City ile görüşmelerini sürdürüyor.
Beşiktaş yönetimi aksi bir durumla karşılaşması halinde ise B planını devreye sokacak. Fotomaç'ın haberine göre; Siyah-beyazlıların hedefindeki isim ise Rony Lopes... Beşiktaş, Portekizli yıldızın transferi bekletiyor. Önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenen Ghezzal transferi sonrası Lopes için hamle yapılıp yapılmayacağı belli olacak.
Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan yıldız oyuncunun Sevilla ile sözleşmesi 2024 yılında bitiyor.
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