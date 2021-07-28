28 Temmuz 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın transferde yeni hedefi Rony Lopes! Rachid Ghezzal olmazsa...

Beşiktaş onunla kanatlanacak! Ghezzal olmazsa...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.07.2021

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, kadrosuna yapacağı takviyeler konusunda da çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Rachid Ghezzal'ı bonservisiyle almak isterken, Cezayirli yıldızla anlaşılamaması durumunda ise rota Rony Lopes olacak. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Yeni sezonda şampiyonluk unvanını korumak isteyen ve Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmayı hedefleyen Beşiktaş'ta transfer stratejisi belirlendi...

Siyah-beyazlılar, geçen sezonki performansıyla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan achid Ghezzal'ı yeniden kadrosuna katmak isterken, İngiliz kulübü Leicester City ile görüşmelerini sürdürüyor.

Beşiktaş yönetimi aksi bir durumla karşılaşması halinde ise B planını devreye sokacak. Fotomaç'ın haberine göre; Siyah-beyazlıların hedefindeki isim ise Rony Lopes... Beşiktaş, Portekizli yıldızın transferi bekletiyor. Önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenen Ghezzal transferi sonrası Lopes için hamle yapılıp yapılmayacağı belli olacak.

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan yıldız oyuncunun Sevilla ile sözleşmesi 2024 yılında bitiyor.

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