Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Morutan ısrarı!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gündemde olan Rumen futbolcu Morutan konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların teknik direktör Fatih Terim'in de ısrarla istediği yıldız isim için FCSB kulübü ile arasındaki pazarlıklarda çok ufak pürüzlerin kaldığı öğrenildi. İşte Galatasaray'ın Morutan için önerdiği teklif ve detayları... (GS spor haberleri)

Transfer bombalarını arka arkaya patlatan Galatasaray bir isim için daha yoğun mesaide. Alex Cicaldau'yu kadrosuna katan Cimbom'da yeni gündem FCSB takımında forma giyen Morutan...

Transferle ilgili bilgi veren Rumen orta sahanın menajeri Florin Vulturar, iki takım arasında görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Galatasaray büyük bir kulüp. Morutan'ın Galatasaray'a gitmesi kariyeri açısından büyük bir adım olur" dedi.

Vulturar ayrıca sarı kırmızılı ekibin Morutan için S. Bükreş'e yaptığı teklifle ilgili de açıklama yaptı. Yıldız ismin menajeri, "Başkan Becali'nin isteğiyle Galatasaray'ın önerdiği fiyat arasında çok büyük fark yok" ifadesini kullandı.