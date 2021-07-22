Bırakın bu PSV'ye İstanbul'da 4 gol atmayı, korkum o ki umarım İstanbul'da da kaybetmezler. Yazık oldu. Söylenecek fazla bir şey yok. Şampiyonlar Ligi bitti... Bu kadro Süper Lig'de ne yapar onu da düşünüyorum ama bu konuda karar vermek için daha erken.

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