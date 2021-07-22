Son dakika spor haberleri: PSV - Galatasaray maçı sonrası Ahmet Çakar'dan sert yorum!
Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında PSV Eindhoven ile Galatasaray, Philips Arena'da kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar, rakibine 5-1 yenilerek 28 Temmuz Çarşamba günü oynanacak rövanş maçı öncesi tur şansını zora soktu. Usta yazar Ahmet Çakar, Sabah Gazetesi'nde "Dördüncü lig takımı gibi!" başlığındaki yazısında PSV - Galatasaray maçını değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberi)
AHMET ÇAKAR - DÖRDÜNCÜ LİG TAKIMI GİBİ
Şimdi birçok Galatasaraylı ve belki de Terim "Hazır değildik, oyuncularımızın birçoğu idmansızdı, sonuç normal" dese de onlara sormak istediğim şey şu: Peki PSV neden hazırdı? Galatasaraylı oyuncuları tanımasam, Galatasaray formasını görmesem PSV, Hollanda 4. Ligi'nden bir takımla hazırlık maçı oynuyor herhalde derim.
Modern futbolda nerede oynarsanız oynayın topun sizde kalması için uğraşacaksınız, kolay top kaybetmeyeceksiniz, topun olduğu yerde çoğalıp, rakip kaleye hızlı gideceksiniz. İnanın bana Galatasaray bunların hiçbirini yapmadı, yapamadı.
Attığı kafa golü dışında da Galatasaray'ın tek poziyonu yok. Ayrıca böyle defans olmaz. Her gelen defansın arkasına topu bırakıyor, pozisyon oluyor veya top Galatasaray'a geçerse de PSV orta sahada basıp, topu alıveriyor.
Dün gece Galatasaray için çok kötüydü. Bırakın iyi oynayanı, bırakın vasat oynayanı, bırakın kötü oynayanı hepsi çok çok kötü oynadılar. Sonuçta Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elendi…
Bırakın bu PSV'ye İstanbul'da 4 gol atmayı, korkum o ki umarım İstanbul'da da kaybetmezler. Yazık oldu. Söylenecek fazla bir şey yok. Şampiyonlar Ligi bitti... Bu kadro Süper Lig'de ne yapar onu da düşünüyorum ama bu konuda karar vermek için daha erken.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası