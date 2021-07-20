Son dakika spor haberi: Galatasaray PSV maçı için Hollanda'ya gitti

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, Hollanda'da PSV Eindhoven'a konuk olacak. Kritik maçın hazırlıklarını teknik direktör Fatih Terim yönetiminde sürdüren sarı-kırmızılılar, çarşamba günü oynanacak maçta avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Peki, PSV - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynanacak PSV - Galatasaray maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. (GS spor haberi)