20 Temmuz 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Galatasaray PSV maçı için Hollanda'ya gitti
Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda çarşamba günü PSV Eindhoven'a konuk olacak Galatasaray, Hollanda'ya gitti (GS spor haberi)
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla karşılaşacak Galatasaray, Eindhoven'a hareket etti.
Sarı-kırmızılı kafileden öncelikle Kulüp Başkanı Burak Elmas İstanbul Havalimanı'na ulaşırken, daha sonra futbolcular bireysel olarak havalimanına geldi.
Galatasaray kafilesi, havalimanında bir araya geldikten sonra Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla maçın oynanacağı Eindhoven şehrine gitti.
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