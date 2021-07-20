20 Temmuz 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray maçı haberleri: PSV - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak? | Gs maçı izle...

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, Hollanda'da PSV Eindhoven'a konuk olacak. Kritik maçın hazırlıklarını teknik direktör Fatih Terim yönetiminde sürdüren sarı-kırmızılılar, çarşamba günü oynanacak maçta avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Peki, PSV - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynanacak PSV - Galatasaray maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. (GS spor haberi)

Son dakika Galatasaray maçı haberleri: PSV - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak? | Gs maçı izle...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 20.07.2021 Giriş Tarihi: 20.07.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, PSV Eindhoven - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Son dakika Galatasaray maçı haberleri: PSV - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak? | Gs maçı izle...

📺 PSV EINDHOVEN - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

PSV Eindhoven - Galatasaray maçı 21 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Saat 22:00'de başlayacak mücadele, TV 8'den canlı yayınlanacak.

🚑 2 FUTBOLCU POZİTİF

Galatasaray Kulübü, futbol takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası, iki oyuncunun testinin pozitif çıktığını açıkladı. Oyuncuların tedavi ve karantina sürecinin başladığı aktarıldı.

Son dakika Galatasaray maçı haberleri: PSV - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak? | Gs maçı izle...

🤔 GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE NASIL GİDER?

2. ön eleme turunda PSV ile eşleşen Galatasaray, Hollandalı rakibini elemesi durumunda 3. ön eleme turuna yükselecek. Bu turda eşleştiği rakibini elemesi galinde Galatasaray Play-off turuna kalıcak ve o turda aldığı başarılı bir sonuç sarı kırmızılı ekibi gruplara taşıyacak.

Son dakika Galatasaray maçı haberleri: PSV - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak? | Gs maçı izle...

🤔 GALATASARAY PSV'YE ELENİRSE NE OLUR?

Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda devam edecek. Orada turu geçmesi durumunda ise play-off oynayacak ve play-off turunun ardından gruplara katılabilecek.

Son dakika Galatasaray maçı haberleri: PSV - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak? | Gs maçı izle...

GALATASARAY İLE 6 KEZ KARŞILAŞTI

PSV, Avrupa maçlarında Galatasaray ile 4. kez eşleşti.

İki takım arasında daha önce oynanan 6 maçta Galatasaray 2 kez kazanırken, 4 müsabakayı PSV önde bitirdi.

Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 6 gol atarken, Hollanda temsilcisi 10 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray, PSV ile deplasmanda yaptığı 3 maçta rakibine üstünlük kuramazken, sahasındaki 3 maçın 2'sini kazanıp 1'ini kaybetti.

Son dakika Galatasaray maçı haberleri: PSV - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak? | Gs maçı izle...

👉RAKİPLER BELLİ OLDU!

Galatasaray PSV Eindhoven'ı elerse Celtic - Midtjylland eşleşmesinin galibi ile eşleşecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmesi halinde karşılaşabileceği rakipler;

St Johnstone ile oynayacak.

Son dakika Galatasaray maçı haberleri: PSV - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak? | Gs maçı izle...

GALATASARAY'IN KAMP KADROSU AÇIKLANDI!

Galatasaray'ın PSV Eindhoven ile oynayacağı maçın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Alpaslan Öztürk, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mostafa Mohamed, Ömer Bayram, Atalay Babacan, Emre Taşdemir, Kaan Arslan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Yunus Akgün, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli, Berk Balaban, Fatih Öztürk

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