Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas basın toplantısı düzenleyecek!
Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Başkan Elmas'ın görevdeki ilk ayını değerlendireceği toplantı, Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleşecek. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da başkan Burak Elmas, basının karşısına çıkıyor. Başkan Elmas, görevdeki bir ayıyla ilgili değerlendirmelerde bulunacak.
Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
Galatasaray SK Başkanı Burak Elmas, 19 Temmuz Pazartesi günü 17.00-17.45 saatleri arasında görevdeki ilk 1 ayını değerlendirecek. TT Stadyumu'nda gerçekleştirilecek bu basın toplantısını GS TV, galatasaray.com ve YouTube kanalımızdan canlı yayınla izleyebilirsiniz.
Galatasaray SK Başkanı Burak Elmas, 19 Temmuz Pazartesi günü 17.00 - 17.45 saatleri arasında görevdeki ilk 1 ayını değerlendirecek. TT Stadyumu'nda gerçekleştirilecek bu basın toplantısını @GSTV, https://t.co/CcRxUlqT0E ve YouTube kanalımızdan canlı yayınla izleyebilirsiniz. pic.twitter.com/HkK1GHZKvp— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 18, 2021
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