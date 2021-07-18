18 Temmuz 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas basın toplantısı düzenleyecek!

Burak Elmas basın toplantısı düzenleyecek!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.07.2021

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Başkan Elmas'ın görevdeki ilk ayını değerlendireceği toplantı, Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleşecek. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da başkan Burak Elmas, basının karşısına çıkıyor. Başkan Elmas, görevdeki bir ayıyla ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Galatasaray SK Başkanı Burak Elmas, 19 Temmuz Pazartesi günü 17.00-17.45 saatleri arasında görevdeki ilk 1 ayını değerlendirecek. TT Stadyumu'nda gerçekleştirilecek bu basın toplantısını GS TV, galatasaray.com ve YouTube kanalımızdan canlı yayınla izleyebilirsiniz.

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