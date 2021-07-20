20 Temmuz 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın PSV maçı kamp kadrosu açıklandı!

G.Saray'ın PSV maçı kafilesi açıklandı! 7 isim kadroda yok
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 20.07.2021 Giriş Tarihi: 20.07.2021

Son dakika Galatasaray spor haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Omar Elabdellaoui, Jimmy Durmaz, Oğulcan Çağlayan ve Mbaye Diagne kadroda yer almadı. (Gs spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Hollanda ekibi PSV Eindhoven'e konuk olacak Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Omar Elabdellaoui, Jimmy Durmaz, Oğulcan Çağlayan ve Mbaye Diagne kadroda yer almadı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre kadroda şu isimler yer alıyor:

Fernando Muslera, Alpaslan Öztürk, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mostafa Mohamed, Ömer Bayram, Atalay Babacan, Emre Taşdemir, Kaan Arslan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Yunus Akgün, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli, Berk Balaban, Fatih Öztürk.

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