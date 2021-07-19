19 Temmuz 2021, Pazartesi

FUTBOL

Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un rakipleri belli oluyor! Kura çekimi ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Kura çekimi ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.07.2021

Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tur atlaması halindeki rakibi, Trabzonspor ve Sivasspor'un Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor. Peki, kura çekimi ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kura çekimi futbolseverler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında 3. eleme turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek. Peki, kura çekimi ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un rakipleri İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek organizasyonda belli olacak. Kura çekimi, 14 Temmuz günü saat 13:00'de başlayacak.

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