Galatasaray gelecek sezon hazırlıklarını sürdürürken ilk maçında Dinamo Bükreş'i 2-1'lik sonuçla mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Mostafa Mohamed 4. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkarken, Mısırlı yıldızın son durumu belli oldu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da Romanya'nın Dinamo Bükreş takımıyla oynanan hazırlık maçında sakatlanan Mısırlı santrfor Mosyafa Mohamed'in sol ayak bileğinde darbeye bağlı ödem, sol dizinde esneme, kemik ödemi ve kapsülde kanama tespit edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Dinamo Bükreş ile oynanan hazırlık maçının 5. dakikasında oyundan çıkan Mohamed'in soyunma odasında yapılan ilk muayenesi sonrası sol dizinde esneme, sol ayak bileğinde darbeye bağlı ödem görüldüğü bildirildi. Gerçekleştirilen acil MR tetkiklerinde ise sol dizinde kemik ödemi ve kapsülde kanama tespit edilirken herhangi bir bağ yaralanmasına rastlanmadığı aktarıldı.

Buna ek olarak sol ayak bileği MR'ında kemik ödemi ve eklem kapsülünde kanama mevcut olan oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ