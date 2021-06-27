27 Haziran 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray-Dinamo Bükreş maçında Mostafa Mohamed sakatlandı! Oyuna devam edemedi

Mohamed sakatlandı ve oyuna devam edemedi! İşte o anlar
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 27.06.2021 Giriş Tarihi: 27.06.2021

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, özel maçta Dinamo Bükreş ile karşılaştı. Mücadelenin 4. dakikasında Mostafa Mohamed sakatlanarak oyuna devam edemedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın Dinamo Bükreş ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynadığı hazırlık maçında sakatlık şoku yaşandı.

Sarı-kırmızılı takımın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed, Dinamo Bükreş maçının ilk dakikalarında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Karşılaşmanın 4. dakikasında sakatlanan Mustafa Muhammed, 9. dakikada yerini Ali Yavuz Kol'a bıraktı.

G.Saray'a Mohamed şoku! Oyuna devam edemedi

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray-Dinamo Bükreş | CANLI Galatasaray-Dinamo Bükreş | CANLI
Belhanda transferine yayın geliri engeli! Belhanda transferine yayın geliri engeli!
Terim'i yıkan haber! Sezonun ilk yarısını kapattı... Terim'i yıkan haber! Sezonun ilk yarısını kapattı...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör