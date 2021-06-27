Son dakika spor haberleri: Galatasaray-Dinamo Bükreş maçında sakatlanan Mostafa Mohamed'in durumu belli oldu

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Dinamo Bükreş ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Mostafa Mohamed'in son durumu belli oldu. Yapılan açıklamada "Mostafa Mohamed'in sol dizinde esneme, ayak bileğinde darbeye bağlı ödem, MR'da ise sol dizinde kemik ödemi ve kapsülde kanama tespit edilmiştir. Herhangi bir bağ yaralanmasına rastlanmamıştır." ifadelerine yer verildi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. (GS spor haberi)

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