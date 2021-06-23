23 Haziran 2021, Çarşamba

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Galatasaray günü çift idmanla tamamladı!

Cimbom günü çift idmanla tamamladı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.06.2021

2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, günü çift antrenmanla tamamladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sabah yapılan günün ilk antrenmanında kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu. Akşamüstü gerçekleştirilen 2'nci idman ise ısınma hareketleri ile başladı. Devam eden bölümde teknik pas çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanın ana kısmında sınırlı alanda çift kale oyun oynanırken, soğuma hareketlerinin ardından idman sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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