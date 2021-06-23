Galatasaray günü çift idmanla tamamladı!

Galatasaray'da yeni başkan ve teknik direktör belirsizliğinin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılılar transferde harekete geçti. Muslera, Marcao, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'le sözleşme uzatan; kadrosuna Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı dahil eden Cimbom'da bir sürpriz yaşandı ve yıldız futbolcuya teklif geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)