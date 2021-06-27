Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor! Paulinho, Emil Krafth, Mohamed Ali Ben Romdhane... | GS haberleri
Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'i gol averajıyla 2. sırada tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak. Yeni başkan Burak Elmas, Fatih Terim ile transfer görüşmelerini gerçekleştirdi. Hazırlanan rapora göre yeni bir yol haritası belirlendi. Paulinho, Emil Krafth ve Mohamed Ali Ben Romdhane gibi isimler Aslan'ın gündemine geldi. Öte yandan yerli futbolcularda da ciddi adımlar atılıyor. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları... (GS haberleri)
Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Galatasaray'da, transfer harekatı sürüyor. Başkan Burak Elmas, Fatih Terim'in istediği bölgelere takviye çalışmalarına hemen başladı. İşte sarı kırmızılı ekibin transfer listesi...
KAAN AYHAN
Galatasaray, A Milli Futbol Takımı'mızın yıldızlarından Kaan Ayhan ile ilgileniyordu. Milli futbolcunun transferinin imza aşamasına kadar geldiği ifade edildi.
GEDSON FERNANDES
Sarı kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon kiralanan ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Gedson Fernandes için Benfica ile temasa geçti. Transfer için Fatih Terim, Rui Costa ile sık sık görüşüyor.
FLORENTINO LUIS
Geçtiğimiz sezon Benfica'dan kiralanan Gedson Fernandes için girişimler devam ederken, Rui Costa'nın daha önce de önerdiği Florentino Luis için girişimler başladı. Luis, bu sezon toplamda 11 karşılaşmada forma giydi ve 262 dakika sahada kaldı.
MOHAMED ALİ BEN ROMDHANE
Esperance'ten Mohamed Ali Ben Romdhane, Galatasaray'ın gündemindeki yerini koruyor. Önceliği Gedson Fernandes ve Florentino Luis'e veren Aslan, Romdhane'yi alternatif olarak düşünüyor.
MARTIN ERLIC
Galatasaray, gelecek sezon stoperde alternatifli bir kadro istiyor. Luyindama'nın satılması halinde Martin Erlic transfer edilecek.
RIECHEDLY BAZOER
Riechedly Bazoer, Luyindama'nın satılması halinde Galatasaray'ın stopere düşündüğü isimlerden birisi. Menajerler tarafından önerilen Bazoer için sarı kırmızılı ekip beklemeye geçti.
PAULINHO
Sarı-Kırmızılılar, Çin kulübü Guangzhou'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Brezilyalı yıldızın transferinde adım adım mutlu sona yaklaşıyor. Takvim'in haberine göre Galatasaray, Paulinho için 3 milyon euro teklif iletti.
EMIL KRAFTH
Galatasaray ve Başakşehir'in gündeminde yer alan Emil Krafth, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da kalmaya sıcak bakıyor.
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