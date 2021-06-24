Galatasaray'ın imdat çekici Fatih Terim! Borçsuzluk sorununu çözdü
Galatasaray'da başkanlığa Burak Elmas'ın seçilmesinin ardından Florya'daki görevine devam eden Fatih Terim, Galatasaray'daki borçsuzluk sorununu da çözdü. Eski başkan Mustafa Cengiz'in sert konuşması sonrasında futbolcular kağıtları imzalamazken, deneyimli teknik adam olaya el attı ve sorunu ortadan kaldırdı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da başkanlık seçiminin gerçekleşmesiyle birlikte sorunlar birer birer aşılıyor. Sarı-kırmızılılarda eski başkan Mustafa Cengiz son dönemlerinde sürekli futbolcuları hedef alan açıklamalar yapmıştı. Bu sebeple de oyuncular, UEFA'ya verilmesi gereken 'borçsuzluk kağıtlarını' imzalamamıştı. Elmas başkanlığa seçildikten sonra ilk iş olarak bu konuya eğildi. Fotomaç'ın haberine göre; Futbolculara ödemelerin yapılacağının sözünü verdi. Daha da önemlisi araya teknik direktör Fatih Terim girdi ve sorunu çözdü.
BELHANDA BİLE ANLAŞTI
Sarı-kırmızılı takımın hocası Fatih Terim önce yerli isimlerin tamamından imzaları bir an önce atmalarını istedi. Ardından Milli Takım'daki futbolcular ve yabancılarla temas kuruldu, imzaları alındı. En çok problemi sezon devam ederken stadın çimleri üzerinden yöneticileri eleştirdiği için sözleşmesi fesh edilen Younes Belhanda'nın çıkarması bekleniyordu. Ancak İmparator, Belhanda sorununu da çözdü. Faslı yıldızın da borçsuzluk kağıdını imzalayacağı öğrenildi. Böylece sezon öncesi önemli bir sorun aşıldı.
KAMP BOLU'DA
Öte yandan pandemi sebebiyle Galatasaray bu sezon öncesinde yurt dışı kampı yapmayacak. Sarı-kırmızıılılar, kamp için Bolu'ya gidecek. Burada Dinamo Bükreş ve Keçiörengücü ile hazırlık maçı yapması bekleniyor.
PAYLAŞIM YOK
Yeni yönetim kurulu üyelerinin dünkü toplantısından da ilginç bir karar çıktı. Yönetim kurulu üyelerinin Galatasaray Spor Kulübü ve faaliyetlerine ilişkin olarak kendi şahsi sosyal medya hesaplarından açıklama ve yorum yapmayacağı kararı alındı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?