Galatasaray'ın imdat çekici Fatih Terim! Borçsuzluk sorununu çözdü

Galatasaray'da başkanlığa Burak Elmas'ın seçilmesinin ardından Florya'daki görevine devam eden Fatih Terim, Galatasaray'daki borçsuzluk sorununu da çözdü. Eski başkan Mustafa Cengiz'in sert konuşması sonrasında futbolcular kağıtları imzalamazken, deneyimli teknik adam olaya el attı ve sorunu ortadan kaldırdı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da başkanlık seçiminin gerçekleşmesiyle birlikte sorunlar birer birer aşılıyor. Sarı-kırmızılılarda eski başkan Mustafa Cengiz son dönemlerinde sürekli futbolcuları hedef alan açıklamalar yapmıştı. Bu sebeple de oyuncular, UEFA'ya verilmesi gereken 'borçsuzluk kağıtlarını' imzalamamıştı. Elmas başkanlığa seçildikten sonra ilk iş olarak bu konuya eğildi. Fotomaç'ın haberine göre; Futbolculara ödemelerin yapılacağının sözünü verdi. Daha da önemlisi araya teknik direktör Fatih Terim girdi ve sorunu çözdü.

BELHANDA BİLE ANLAŞTI

Sarı-kırmızılı takımın hocası Fatih Terim önce yerli isimlerin tamamından imzaları bir an önce atmalarını istedi. Ardından Milli Takım'daki futbolcular ve yabancılarla temas kuruldu, imzaları alındı. En çok problemi sezon devam ederken stadın çimleri üzerinden yöneticileri eleştirdiği için sözleşmesi fesh edilen Younes Belhanda'nın çıkarması bekleniyordu. Ancak İmparator, Belhanda sorununu da çözdü. Faslı yıldızın da borçsuzluk kağıdını imzalayacağı öğrenildi. Böylece sezon öncesi önemli bir sorun aşıldı.

KAMP BOLU'DA

Öte yandan pandemi sebebiyle Galatasaray bu sezon öncesinde yurt dışı kampı yapmayacak. Sarı-kırmızıılılar, kamp için Bolu'ya gidecek. Burada Dinamo Bükreş ve Keçiörengücü ile hazırlık maçı yapması bekleniyor.

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Yeni yönetim kurulu üyelerinin dünkü toplantısından da ilginç bir karar çıktı. Yönetim kurulu üyelerinin Galatasaray Spor Kulübü ve faaliyetlerine ilişkin olarak kendi şahsi sosyal medya hesaplarından açıklama ve yorum yapmayacağı kararı alındı.

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