Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer harekatını sürdürüyor! Aliou Dieng, Ercan Kara, Vedat Muriqi... | GS haberleri
Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon 3 kulvarda başarılı olacak bir kadro kurmak istiyor. Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katan sarı kırmızılı ekip, transfer listesini genişletti. Son olarak gündeme Aliou Dieng, Ercan Kara, Vedat Muriqi gibi isimler geldi. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detaylaır... (GS haberleri)
Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Galatasaray'da, transfer harekatı sürüyor. Başkan Burak Elmas, Fatih Terim'in istediği bölgelere takviye çalışmalarına hemen başladı. İşte sarı kırmızılı ekibin transfer listesi...
KAAN AYHAN
Galatasaray, A Milli Futbol Takımı'mızın yıldızlarından Kaan Ayhan ile ilgileniyordu. Milli futbolcunun transferinin imza aşamasına kadar geldiği ifade edildi.
ERCAN KARA
Genç bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Rapid Wien forması giyen Ercan Kara'yı gündemine aldı. Milliyet'in haberine göre; Avusturya Milli Takımı'nı seçen Ercan Kara için Galatasaray dışında Championship ekiplerinden Swansea City'nin de devrede olduğu iddia ediliyor.
GEDSON FERNANDES
Sarı kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon kiralanan ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Gedson Fernandes için Benfica ile temasa geçti. Transfer için Fatih Terim, Rui Costa ile sık sık görüşüyor.
ALIOU DIENG
Galatasaray gelecek sezon rotasyonlu bir kadro kurmak istiyor. Aliou Dieng, sarı kırmızılı ekibin gündemine geldi. Al Ahly'de forma giyen Aliou Dieng için satın alma opsiyonlı kiralama teklifi yapılacak.
RIECHEDLY BAZOER
Riechedly Bazoer, Luyindama'nın satılması halinde Galatasaray'ın stopere düşündüğü isimlerden birisi. Menajerler tarafından önerilen Bazoer için sarı kırmızılı ekip beklemeye geçti.
GASTON RAMIREZ
Yeni Asır'da yer alan habere göre yönetim, Galatasaray, geçtiğimiz sezon da ilgilendiği Gaston Ramirez'i gündemine aldı. Fatih Terim'in çok istediği oyuncu için harekete geçecek olan yönetim, Sampdoria ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcu ile bir görüşme gerçekleştirecek.
PAULINHO
Sarı-Kırmızılılar, Çin kulübü Guangzhou'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Brezilyalı yıldızın transferinde adım adım mutlu sona yaklaşıyor. Galatasaray, Brezilyalı yıldızın transferi için Atletico Madrid gibi devlerle yarışıyor.
VEDAT MURIQI
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi, Lazio'da beklenen performası sergileyemedi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız futbolcu için devrede. Lazio'nun Muriqi için vereceği kararın arından harekete geçilecek.
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