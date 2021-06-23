23 Haziran 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'a transfer piyangosu! Kararı Fatih Terim verecek

Galatasaray'da yeni başkan ve teknik direktör belirsizliğinin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılılar transferde harekete geçti. Muslera, Marcao, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'le sözleşme uzatan; kadrosuna Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı dahil eden Cimbom'da bir sürpriz yaşandı ve yıldız futbolcuya teklif geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'a transfer piyangosu! Kararı Fatih Terim verecek
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.06.2021

Galatasaray'da Fatih Terim kısa süreli ayrılığın ardından Florya'ya geri döndü. Tecrübeli teknik adam Florya'da çalışanlar ve yardımcılarıyla selamlaştıktan sonra futbolcularla hasret giderdi.

Galatasaray'a transfer piyangosu! Kararı Fatih Terim verecek

TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Florya'da 4. Fatih Terim döneminin resmen başlamasıyla birlikte kamp hazırlıkları da yakın zamanda başlayacak. Terim'in yurt dışında kamp yapmak istediği belirtilirken yeni transferlerin de yurt dışı kampına yetiştirilmesi için yoğun çalışma başladı.

Galatasaray'a transfer piyangosu! Kararı Fatih Terim verecek

AYRILACAK İSİMLER BELLİ OLDU

Fatih Terim hazırladığı transfer listesini yönetime iletirken başkan Burak Elmas ve kurmaylarının daha önce görüşme gerçekleştirdiği 12 futbolcu ve Terim'in listesindeki futbolculardan oluşan liste doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verdiği belirtildi. Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler de belli oldu.

Galatasaray'a transfer piyangosu! Kararı Fatih Terim verecek

LUYINDAMA'YA RUSYA'DAN TALİP

Fotomaç'ın dış basından derlediği haberlere göre; Luyindama'ya Rusya'dan Spartak Moskova'nın talip olduğu ileri sürülmüştü. Fatih Terim'in Luyindama konusunda henüz kesin kararını vermediği ve kamp sürecinde oyuncuyu yakından takip edeceği iddia edilmişti.

Galatasaray'a transfer piyangosu! Kararı Fatih Terim verecek

UZUN SÜRE SAHALARDAN UZAK KALDI

2018-2019 sezonunun devre arasında Belçika'nın Standard Liege takımından transfer edilen Luyindama, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde müthiş bir performans sergilemiş fakat ardından yaşadığı sakatlık problemleri sebebiyle uzun süre yeşil sahalardan uzak kalmıştı.

Galatasaray'a transfer piyangosu! Kararı Fatih Terim verecek

TEKLİF BELLİ OLDU

Rus ekibinin Luyindama için 3.5 milyon Euro'luk (36 milyon TL) teklifte bulunduğu iddia edildi. Güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro olan 27 yaşındaki futbolcu için Galatasaray, 3 milyon euro kiralama, 5 milyon euro da bonservis bedeli ödemişti.

Galatasaray'a transfer piyangosu! Kararı Fatih Terim verecek

FEGHOULI LİSTENİN BAŞINDA

Sarı Kırmızılılarda takımdan gönderilmek istenen ilk isim Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli... Galatasaray'da 4 yıldır forma giyen yıldız futbolcunun 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray'a transfer piyangosu! Kararı Fatih Terim verecek

VALLADOLID DEVREYE GİRDİ

La Liga'da 19. sırayı alarak bir alt lige düşen Real Valladolid'in Feghouli için ısrarı sürüyor. İspanyol basını Valladolid'in Feghouli'yi kadroya katmak için Galatasaray ile görüşme gerçekleştireceğini iddia etti. Galatasaray'dan bonuslar hariç yılda 3 milyon 750 bin euro kazanan Feghouli'nin de Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak baktığı ve yeniden İspanya'da forma giymek istediği iddia edildi.

Galatasaray'a transfer piyangosu! Kararı Fatih Terim verecek

OLYMPIAKOS DA DEVREDE

Real Valladolid'in Fatih Terim tarafından kadroda düşünülmeyen Feghouli için Galatasaray'a 1.5 milyon euro önereceği iddia edildi. Feghouli için Yunanistan'da Olympiakos da devrede.

Galatasaray'a transfer piyangosu! Kararı Fatih Terim verecek

FALCAO DA YOLCULAR LİSTESİNDE

Galatasaray'da Feghouli gibi ayrılığına kesin gözüyle bakılan bir diğer isim Kolombiyalı golcü Radamel Falcao... Galatasaray'a transfer olduğu günden bugüne sakatlık problemleriyle boğuşan yıldız golcünün MLS takımlarıyla görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Galatasaray'a transfer piyangosu! Kararı Fatih Terim verecek

5 MİLYON EURO KAZANIYOR

Galatasaray'dan bonuslar hariç yılda 5 milyon euro kazanan ve takımın en fazla kazanan oyuncusu konumunda bulunan Falcao, Fatih Terim tarafından kadroda düşünülmüyor. Mustafa Muhammed' kadrosunda bulunduran ve Halil Dervişoğlu için Brentford ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray'da Falcao gözden iyice düşmüş durumda.

Galatasaray'a transfer piyangosu! Kararı Fatih Terim verecek

ROTASI ABD

Radamel Falcao'nun bonservisini alıp ABD'ye transfer olması bekleniyor. Galatasaray, Feghouli ve Falcao'nun ayrılığından yaklaşık 10 milyon euro kar elde etmiş olacak. TFF'nin harcama limitlerine göre hareket eden Galatasaray Feghouli ve Falcao dışında birkaç isimle daha yolların ayrılabileceği iddia edildi.

Galatasaray'a transfer piyangosu! Kararı Fatih Terim verecek

DIAGNE PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Bu isimlerden bir diğeri ise Senegalli Mbaye Diagne... Geçtiğimiz sezonun devre arasında West Bromwich Albion'a kiralık olarak transfer olan ve başarılı performansıyla dikkat çeken Diagne için özellikle Premier Lig devrede olduğu belirtilmişti.

Galatasaray'a transfer piyangosu! Kararı Fatih Terim verecek

TORINO DEVREYE GİRDİ

Mbaye Diagne için İtalya Serie A ekiplerinden Torino'nun da yakın takipte olduğu ve Galatasaray'a resmi teklifte bulunabileceği aktarıldı. Galatasaray'ın Diagne'den 5-10 miloyn euro arasında gelir elde etmeyi planladığı ifade edildi.

Galatasaray'a transfer piyangosu! Kararı Fatih Terim verecek

HEDEF MAAŞ YÜKLERİNDEN KURTULMAK

Galatasaray'dan yıllık 2.4 milyon euro kazanan Diagne'nin takımdan ayrılması durumunda Sarı Kırmızılılar nefes alacak. Galatasaray'da hedef Feghouli, Falcao ve Diagne'nin yıllık maaş yükünden kurtulmak.

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