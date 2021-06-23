TEKLİF BELLİ OLDU

Rus ekibinin Luyindama için 3.5 milyon Euro'luk (36 milyon TL) teklifte bulunduğu iddia edildi. Güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro olan 27 yaşındaki futbolcu için Galatasaray, 3 milyon euro kiralama, 5 milyon euro da bonservis bedeli ödemişti.