Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de geçen sezona damga vuran isimlerin başında gelen Hatayspor'un yıldız ismi Aaron Boupendza için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. İtalya Serie A takımlarından Atalanta, Gabonlu golcü için görüşmelere başladı. 24 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da adı anılmıştı.

Hatayspor formasıyla Süper Lig'de gol krallığı sevinci yaşayan Aaron Boupendza transferin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe, Gabonlu yıldızı kadrosuna katmak istemiş fakat transfer gerçekleşmemişti.



SÜPER LİG'DE GOL KRALI OLDU

Atakaş Hatayspor'un Bordeaux'dan sezon başında kadrosuna kattığı Boupendza, Milliyet'in haberine göre bordo beyazlı formayla Süper Lig'e adeta damgasını vurdu. Gabonlu yıldız attığı 22 golle gol krallığı sevincini yaşadı.



GALATASARAY İSTEMİŞTİ

Hatayspor'a ilk teklif Galatasaray'dan gelmişti. Sarı Kırmızılılar, devre arasında Boupendza için Hatayspor'a resmi teklifte bulundu fakat Hatayspor'un 10 milyon euro bonservis istemesi sebebiyle transfer suya düşmüştü.



ATALANTA YAKIN TAKİPTE

Gabon basını Boupendza için birçok iddia ortaya attı. Gabonlu futbolcu için Atalanta, Fiorentina ve Arsenal'in devrede olduğu aktarıldı. Gabon Media Time'da yer alan habere göre Boupendza için özellikle Atalanta'nın ısrarcı olduğu ifade edildi.



DEĞERİNİ YÜZDE 1800 KATLADI

Haberde Aaron Boupendza'nın değerini yüzde 1800 kadar artırdığı ve Atalanta ile Fiorentina'nın dikkatini çektiği belirtildi. Boupendza'nın da İtalya'ya transfer olmak istediği ifade edildi.



'ANLAŞMA ÇOK YAKIN'

Hatayspor, Boupendza için 8 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Atalanta ile Hatayspor arasında görüşmelerin devam ettiği ve anlaşmanın çok yakın olduğu ifade edildi.



ATALANTA VE HATAYSPOR ARASINDA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Aaron Boupendza için Arsenal'in de devrede olduğu iddia edildi. İngiliz basınında çıkan haberlerde Aubameyang'ın Boupendza için olumlu referans olduğu ifadeleri yer almıştı. Boupendza için Atalanta ile Hatayspor görüşme gerçekleştiriyor.

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