Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz dönemi bugün sona erdi. 3.5 yıldır sarı-kırmızılı kulübü yöneten Başkan Cengiz ve yönetiminin görev süresi bitti. Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi, 15.00'te sona erdi. Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in sağlık sorunları nedeniyle yeniden aday olmadığı Galatasaray'da 5 aday bulunuyor. Seçimde Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan, başkanlık için yarıştı. Galatasaray'da seçimli genel kurulda oy hakkı bulunan yaklaşık 8 bin 500 üyeden 4 bin 731'i oyunu kullanırken, sayım işlemi başladı.



AÇILAN SANDIKLARDA TOPLAM SONUÇLAR: 20/30

Eşref Hamamcıoğlu: 1003

Burak Elmas: 935

Metin Öztürk: 556

Yiğit Şardan: 398

İbrahim Özdemir: 74

1. SANDIK SONUÇLARI:

Eşref Hamamcıoğlu: 48

Metin Öztürk: 32

Burak Elmas: 27

Yiğit Şardan: 16

İbrahim Özdemir: 5

2. SANDIK SONUÇLARI:

Eşref Hamamcıoğlu: 72

Metin Öztürk: 46

Burak Elmas: 36

Yiğit Şardan: 12

İbrahim Özdemir: 4

3. SANDIK SONUÇLARI:

Eşref Hamamcıoğlu: 70

Metin Öztürk: 38

Burak Elmas: 34

Yiğit Şardan: 14

İbrahim Özdemir: 4

4. SANDIK SONUÇLARI

Eşref Hamamcıoğlu: 47

Burak Elmas: 38

Metin Öztürk: 29

Yiğit Şardan: 18

İbrahim Özdemir: 9

5. SANDIK SONUÇLARI

Eşref Hamamcıoğlu: 65

Burak Elmas: 36

Metin Öztürk: 35

Yiğit Şardan: 21

İbrahim Özdemir: 2

6. SANDIK SONUÇLARI

Eşref Hamamcıoğlu: 54

Burak Elmas: 36

Metin Öztürk: 31

Yiğit Şardan: 27

İbrahim Özdemir: 4

7. SANDIK SONUÇLARI

Eşref Hamamcıoğlu: 66

Burak Elmas: 45

Metin Öztürk: 26

Yiğit Şardan: 14

İbrahim Özdemir: 0

8. SANDIK SONUÇLARI

Eşref Hamamcıoğlu: 68

Burak Elmas: 34

Metin Öztürk: 28

Yiğit Şardan: 18

İbrahim Özdemir: 2

9. SANDIK SONUÇLARI

Eşref Hamamcıoğlu: 56

Burak Elmas: 47

Metin Öztürk: 21

Yiğit Şardan: 23

İbrahim Özdemir: 7

10. SANDIK SONUÇLARI

Eşref Hamamcıoğlu: 59

Burak Elmas: 44

Metin Öztürk: 25

Yiğit Şardan: 7

İbrahim Özdemir: 4

11. SANDIK SONUÇLARI

Burak Elmas: 53

Eşref Hamamcıoğlu: 44

Metin Öztürk: 30

Yiğit Şardan: 18

İbrahim Özdemir: 4

12. SANDIK SONUÇLARI

Burak Elmas: 57

Eşref Hamamcıoğlu: 41

Metin Öztürk: 17

Yiğit Şardan: 23

İbrahim Özdemir: 4

13. SANDIK SONUÇLARI

Burak Elmas: 59

Eşref Hamamcıoğlu: 45

Yiğit Şardan: 24

Metin Öztürk: 18

İbrahim Özdemir: 3

14. SANDIK SONUÇLARI

Burak Elmas: 46

Yiğit Şardan: 36

Metin Öztürk: 34

Eşref Hamamcıoğlu: 15

İbrahim Özdemir: 3

15. SANDIK SONUÇLARI

Burak Elmas: 67

Eşref Hamamcıoğlu: 41

Yiğit Şardan: 18

Metin Öztürk: 17

İbrahim Özdemir: 4

16. SANDIK SONUÇLARI

Burak Elmas: 54

Eşref Hamamcıoğlu: 49

Metin Öztürk: 30

Yiğit Şardan: 25

İbrahim Özdemir: 1

17. SANDIK SONUÇLARI

Burak Elmas: 53

Eşref Hamamcıoğlu: 44

Metin Öztürk: 34

Yiğit Şardan: 26

İbrahim Özdemir: 6

18. SANDIK SONUÇLARI

Burak Elmas: 49

Eşref Hamamcıoğlu: 41

Yiğit Şardan: 22

Metin Öztürk: 16

İbrahim Özdemir: 3

19. SANDIK SONUÇLARI

Burak Elmas: 68

Eşref Hamamcıoğlu: 37

Metin Öztürk: 18

Yiğit Şardan: 17

İbrahim Özdemir: 1

20. SANDIK SONUÇLARI

Burak Elmas: 52

Eşref Hamamcıoğlu: 36

Metin Öztürk: 29

Yiğit Şardan: 18

İbrahim Özdemir: 4

METİN ÖZTÜRK VE ABDURRAHİM ALBAYRAK SALONDAN AYRILDI

Mor listede başkan adayı olan Metin Öztürk ve gri listede başkan adayı Yiğit Şardan'ın listesindeki Abdurrahim Albayrak, Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu'nu tebrik ederek salondan ayrıldı.





Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da başkanlık seçimine oy vermek için sedyeyle geldi

BAŞKAN ADAYLARI OYLARINI VERDİ!

Galatasaray 38. başkanını seçiyor. Olağan Genel Kurul Toplantısı Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşiyor. Oy verme işlemi hala sürerken, başkan adayları Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas, Yiğit Şardan ve İbrahim Özdemir de oylarını kullandı.

Öztürk 2 numaralı, Özdemir ile Hamamcıoğlu 3 numaralı, Elmas 7 numaralı ve Şardan 8 numaralı sandıkta oylarını verdi. Sarı-kırmızılılarda başkanlık seçimi için oy verme işlemi saat 15.00'te sona erdi.



FATİH TERİM SEÇİME KATILMADI!

Galatasaray'daki sözleşmesi sona eren teknik direktör Fatih Terim, Seçimli Olağan Genel Kurul'a katılım sağlamadı.



4731 ÜYE OY KULLANDI!

Galatasaray'daki seçimli genel kurulda 4731 üye oy kullandı.

ESKİ BAŞKAN MUSTAFA CENGİZ OYUNU KULLANDI!

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz oyunu 9 numaralı sandıkta kullandı.



MUSTAFA CENGİZ: GALATASARAY İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİM



"Galatasaray için mücadeleye devam. Kim seçilirse seçilsin, onun yanında olacağız. Camiamız için hayırlı uğurlu olsun. Ne olacaksa Galatasaray'ın hayrına olsun. Bütün dileğimiz bu."













RENK SEÇİMLERİ

Genel kurulda rakiplerini geride bırakacak aday, kulübün 38. başkanı olacak. Adaylardan Metin Öztürk mor, İbrahim Özdemir sarı, Eşref Hamamcıoğlu yeşil, Burak Elmas kırmızı, Mehmet Yiğit Şardan ise gri renkli oy pusulasına sahip oldu. 1905 yılında kurulan ve ilk başkanlığını Ali Sami Yen'in yaptığı sarı-kırmızılılarda geride kalan 116 yılda 37 başkan görev aldı. Seçimde yaklaşık 8 bin 500 üyenin oy kullanma hakkı var. 30 sandık kuruldu ve corona virüsü nedeniyle maske ve mesafeye dikkat ediiyor

METİN ÖZTÜRK'ÜN LİSTESİ

ASİL: Nasuhi Sezgin, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Erol Erkuloğlu, Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, İsmail Sarıkaya, Osman Aral, Emre Alkin, Dikran Gülmezgil, Nihat Kırmızı.

YEDEK: Sencer Seren, Sinan Müderrisoğlu, Halil Cem Burnaz, Tanur Lara Yılmaz, Ethem Baturalp Pamukçu.

İBRAHİM ÖZDEMİR'İN LİSTESİ

ASİL: Mustafa Torok Tanrıyar, Mustafa Keten, Hilmi Develi, Volkan Vural, Cemal Sedat Dayıoğlu, Murat Atay, Selim Demir, Banu Kavak, Ali Fatinoğlu, Tamer Koldaş.

YEDEK: Tunç Üner, Reyhan Çelik, Emre Eti, Cenk Gönenç, D. İsmail Aras.

EŞREF HAMAMCIOĞLU'NUN LİSTESİ

ASİL: Osman Kocaman, Tuncer Hunca, Hayri Gürkan Eliçin, Ahmet Arif Bağlıca, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Cenk Nuri Soyer, Cevat Genç, Ahmet Yavuz, Ecem Tezel Aldanmaz.

YEDEK: Mehmet Emre Mısırlı, Emin Tan Bilge, Murat Karaman, Şükran Pelin Öztekin, Yusuf Mutlu Yıldız.

BURAK ELMAS'IN LİSTESİ

ASİL: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün.

YEDEK: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, M. Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.

YİĞİT ŞARDAN'IN LİSTESİ

ASİL: Özcan Çetin Soy, Abdurrahim Albayrak, Murat Yalçındağ, Ahmet Aslan, Mete Serkan Sevim, Ömer Mafa, Dorukhan Acar, Begüm Özkan, Murat Özkaya, Murat Erkul.

YEDEK: Esen Sirel Ongun, Levent Karadeniz, Abdullah Günhan Aksoy, Kerim Polat, Hamit Karasu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da seçim öncesi son gelişmeleri yorumladı! "Burak Elmas ve Metin Öztürk favori"

Son dakika spor haberi... Eski Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Bütün camia seçilen başkanın yanında olacak

BAŞKAN ADAYLARI OYLARINI KULLANDI

Galatasaray başkan adayları Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas, Yiğit Şardan ve İbrahim Özdemir oylarını kullandı.



Oy verme işlemi hala sürerken, başkan adayları Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas, Yiğit Şardan ve İbrahim Özdemir de oylarını kullandı.

Son dakika spor haberi... Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Kazanan sarı kırmızı renkler olacak

Son dakika spor haberi: Hamza Hamzaoğlu seçime dair konuştu! "Hangi sonuç çıkarsa çıksın Galatasaray için en iyisini yapılacaktır"

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ