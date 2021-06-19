19 Haziran 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da başkanlık seçimine oy vermek için sedyeyle geldi
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 38. başkanın belli olacağı seçimde oy verme işlemi esnasında bir Galatasaray üye oy kullanmak için sedyeyle Galatasaray Lisesi'ne geldi. Sarı-kırmızılılarda Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, İbrahim Özdemir ve Yiğit Şardan başkanlık için yarışıyor. İşte o anlar... (GS spor haberleri)
19.06.2021
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