Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da başkanlık seçimine oy vermek için sedyeyle geldi

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da 38. başkanın belli olacağı seçimde oy verme işlemi esnasında bir Galatasaray üye oy kullanmak için sedyeyle Galatasaray Lisesi'ne geldi. Sarı-kırmızılılarda Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, İbrahim Özdemir ve Yiğit Şardan başkanlık için yarışıyor. İşte o anlar... (GS spor haberleri)

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