19 Haziran 2021, Cumartesi
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Galatasaray'ın demokrasinin kulübü olduğunu ifade eden Özbek, "Galatasaray demokrasi aşığı bir kulüp. 500 yılı aşkın gelenekleri var. Herkes burada şahit. Galatasaray, böyle günlerde hep bir araya gelmesini bilmiştir. 5 tane adayımız var. Hepsi birbirinden değerli adaylar. Galatasaray'ı daha iyi günlere taşımak için vaatleri ve projeleri var. Dinledik bunları. Ben seçilecek başkana başarılar diliyorum. Galatasaray'ı daha iyi günlere taşıyacaktır. Herkesin, seçimlere katılanların, başkan adaylarının, bütün camianın seçilen başkanın yanında olacağı kesin. Hepimiz el birliği ile Galatasaray'ı daha iyi günlere taşımak için çalışacağız. Seçimin hayırlı olmasını diliyorum. Seçilecek başkana da başarılar diliyorum. Onun yanındayız, hiç merak etmesin" ifadelerini kullandı.
Son dakika spor haberi... Eski Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Bütün camia seçilen başkanın yanında olacak
Eski Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılılarda gerçekleşen seçime dair açıklamalarda bulundu. Özbek, “Galatasaray demokrasi aşığı bir kulüp. Bütün camianın seçilen başkanın yanında olacağı kesin. Hepimiz el birliği ile Galatasaray’ı daha iyi günlere taşımak için çalışacağız” yorumunda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da gerçekleşen Seçimli Olağan Genel Kurul'da, sarı-kırmızılı kulübün eski başkanlarından Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın demokrasinin kulübü olduğunu ifade eden Özbek, "Galatasaray demokrasi aşığı bir kulüp. 500 yılı aşkın gelenekleri var. Herkes burada şahit. Galatasaray, böyle günlerde hep bir araya gelmesini bilmiştir. 5 tane adayımız var. Hepsi birbirinden değerli adaylar. Galatasaray'ı daha iyi günlere taşımak için vaatleri ve projeleri var. Dinledik bunları. Ben seçilecek başkana başarılar diliyorum. Galatasaray'ı daha iyi günlere taşıyacaktır. Herkesin, seçimlere katılanların, başkan adaylarının, bütün camianın seçilen başkanın yanında olacağı kesin. Hepimiz el birliği ile Galatasaray'ı daha iyi günlere taşımak için çalışacağız. Seçimin hayırlı olmasını diliyorum. Seçilecek başkana da başarılar diliyorum. Onun yanındayız, hiç merak etmesin" ifadelerini kullandı.
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