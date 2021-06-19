19 Haziran 2021, Cumartesi
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Galatasaray'da gerçekleşen Seçimli Olağan Genel Kurul'da, sarı-kırmızılı kulübün eski teknik direktörlerinden Hamza Hamzaoğlu, açıklamalarda bulundu.
Pandemiye rağmen katılımın yoğunluğuna dikkat çeken Hamzaoğlu, "Bugün güzel olan Galatasaray ruhu pandemiye rağmen burada yaşıyor olması. İnanılmaz bir kalabalık Galatasaray'a karşı görevini yerine getirmek için burada. Sorumluluğunu bilincinde. Yaşlısından gencine herkes Galatasaray için en iyisi olsun istiyor. Çok değerli başkan adaylarımız var. Hangi sonuç çıkarsa çıksın değişen bir şey olmayacak. Çünkü herkes Galatasaray için en iyisini yapmaya aday oldu ve yapacaktır da. Galatasaray için hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.
Son dakika spor haberi: Hamza Hamzaoğlu seçime dair konuştu! "Hangi sonuç çıkarsa çıksın Galatasaray için en iyisini yapılacaktır"
Galatasaray'da bir dönem teknik direktörlük görevini üstlenen Hamza Hamzaoğlu, sarı kırmızılılardaki seçime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hamzaoğlu, "Bugün güzel olan Galatasaray ruhu pandemiye rağmen burada yaşıyor olması. İnanılmaz bir kalabalık Galatasaray’a karşı görevini yerine getirmek için burada. Çok değerli başkan adaylarımız var. Hangi sonuç çıkarsa çıksın değişen bir şey olmayacak. Çünkü herkes Galatasaray için en iyisini yapmaya aday oldu ve yapacaktır da" dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Hamza Hamzaoğlu, "Bugün güzel olan Galatasaray ruhu pandemiye rağmen burada yaşıyor olması. Hangi sonuç çıkarsa çıksın değişen bir şey olmayacak. Çünkü herkes Galatasaray için en iyisini yapmaya aday oldu ve yapacaktır da" dedi.
Galatasaray'da gerçekleşen Seçimli Olağan Genel Kurul'da, sarı-kırmızılı kulübün eski teknik direktörlerinden Hamza Hamzaoğlu, açıklamalarda bulundu.
Pandemiye rağmen katılımın yoğunluğuna dikkat çeken Hamzaoğlu, "Bugün güzel olan Galatasaray ruhu pandemiye rağmen burada yaşıyor olması. İnanılmaz bir kalabalık Galatasaray'a karşı görevini yerine getirmek için burada. Sorumluluğunu bilincinde. Yaşlısından gencine herkes Galatasaray için en iyisi olsun istiyor. Çok değerli başkan adaylarımız var. Hangi sonuç çıkarsa çıksın değişen bir şey olmayacak. Çünkü herkes Galatasaray için en iyisini yapmaya aday oldu ve yapacaktır da. Galatasaray için hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.
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