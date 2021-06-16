16 Haziran 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi kabul mektubunu aldı

Galatasaray Şampiyonlar Ligi kabul mektubunu aldı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 Giriş Tarihi: 16.06.2021

Son dakika Galatasaray haberleri: 'de 2020-2021 sezonunu ikinci sırada bitirerek ’ne ikinci eleme turundan katılma hakkı kazanan Galatasaray’a, UEFA’dan için resmi kabul mektubu geldi. (GS spor haberi)

, için resmi kabul mektubunun alındığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bilgilendirme mektubunda, Galatasaray Kulübünün UEFA ve 'ne katılım için gerekli tüm yükümlülükleri yerine getirdiği belirtildi.

UEFA Genel Sekreteri 'in imzasıyla gönderilen bilgilendirme mektubunda, şu ifadelere yer verildi:

"Takımınız, 2021-22 sezonu grup aşamasına katılmaya hak kazanırsa, 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2021-22 UEFA Gençlik Ligi için resmi katılım formunuzu ve gerekli olan diğer belgelerin alındığını bildiririz. Bu belgelerin dikkatli bir şekilde incelenmesinin ardından, kulübünüzün 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi Yükümlülüklerinin 4.01 paragrafına göre, tüm kriterleri yerine getirmiş olduğunu onaylarız. Aynı Yükümlülüklerin 4.05. paragrafına uygun olarak, kulübünüz aşamasına katılmaya hak kazanırsa, 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ve dolayısıyla 2021-22 UEFA Gençlik Ligi'ne kabul edildiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Sizlere başarılı bir sezon dileriz."

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