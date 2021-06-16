Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSV oldu!

Son dakika spor haberleri: 2021/2022 sezonunda ülkemizi Avrupa kupalarında temsil edecek olan Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi PSV Eindhoven oldu. Sarı-kırmızılılar, PSV ile daha önce 7 kez karşılaştı. Hollanda ekibi, Galatasaray'a karşı bu maçlarda 2 galibiyet elde ederken 5 kez sahadan mağlup ayrıldı. PSV Eindhoven, Türk takımlarına karşı oynadığı toplam 19 maçta, 12 mağlubiyet aldı.

Süper Lig'de 2020/2021 sezonunu averaj farkıyla Beşiktaş'ın gerisinde 2. sırada tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılmak için mücadele edecek. Avrupa'nın bir numaralı kupasına 2. ön eleme turundan dahil olacak sarı-kırmızılıların rakibi, İsviçre'nin Nyon kentinde TSİ 13.00'te gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu.

Kura çekimine 26 takım katıldı. Bu ekiplerden 20'si "Şampiyonlar Yolu" kategorisinde, 6'sı ise "Lig Yolu" kategorisinde yer aldı.

"Lig Yolu" kategorisinden kura çekimine giren Galatasaray, Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile eşleşti. Bu turda ilk maçlar 20-21 Temmuz, ikinci karşılaşmalar 27-28 Temmuz'da oynanacak.

Sarı-kırmızılılar, bu turu geçmesi halinde 19 Temmuz'da kuraları çekilecek 3. ön eleme turuna çıkacak ve Avrupa arenasındaki turnuvalardan birine bu sezon grup aşamasından katılmayı garantileyecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra play-off turunu geçmesi gerekecek. Sarı-kırmızılılar, muhtemel rakibi karşısında ikinci eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.

İŞTE EŞLEŞMELER

Rapid Wien - Sparta Prag

Celtic - Midtjylland

PSV - GALATASARAY

8. RANDEVU

Galatasaray, PSV Eindhoven ile daha önce 7 kez karşılaştı. Hollanda ekibi sarı kırmızılılara karşı bu maçlarda 2 galibiyet elde ederken 5 kez sahadan mağlup ayrıldı. PSV, Türk takımlarına karşı oynadığı toplam 19 maçta, 12 mağlubiyet aldı.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV ile eşleşen Galatasaray, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

PSV'DEN TÜRKÇE MESAJ

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Galatasaray ile eşleşen PSV Eindhoven, sosyal medya hesabından Türkçe bir paylaşım yaptı. Hollanda ekibinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Görüşmek üzere!" ifadesine yer verildi.

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