Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSV oldu!
Son dakika spor haberleri: 2021/2022 sezonunda ülkemizi Avrupa kupalarında temsil edecek olan Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi PSV Eindhoven oldu. Sarı-kırmızılılar, PSV ile daha önce 7 kez karşılaştı. Hollanda ekibi, Galatasaray'a karşı bu maçlarda 2 galibiyet elde ederken 5 kez sahadan mağlup ayrıldı. PSV Eindhoven, Türk takımlarına karşı oynadığı toplam 19 maçta, 12 mağlubiyet aldı.
Süper Lig'de 2020/2021 sezonunu averaj farkıyla Beşiktaş'ın gerisinde 2. sırada tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılmak için mücadele edecek. Avrupa'nın bir numaralı kupasına 2. ön eleme turundan dahil olacak sarı-kırmızılıların rakibi, İsviçre'nin Nyon kentinde TSİ 13.00'te gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu.
Kura çekimine 26 takım katıldı. Bu ekiplerden 20'si "Şampiyonlar Yolu" kategorisinde, 6'sı ise "Lig Yolu" kategorisinde yer aldı.
"Lig Yolu" kategorisinden kura çekimine giren Galatasaray, Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile eşleşti. Bu turda ilk maçlar 20-21 Temmuz, ikinci karşılaşmalar 27-28 Temmuz'da oynanacak.
Sarı-kırmızılılar, bu turu geçmesi halinde 19 Temmuz'da kuraları çekilecek 3. ön eleme turuna çıkacak ve Avrupa arenasındaki turnuvalardan birine bu sezon grup aşamasından katılmayı garantileyecek.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra play-off turunu geçmesi gerekecek. Sarı-kırmızılılar, muhtemel rakibi karşısında ikinci eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.
İŞTE EŞLEŞMELER
Rapid Wien - Sparta Prag
Celtic - Midtjylland
PSV - GALATASARAY
8. RANDEVU
Galatasaray, PSV Eindhoven ile daha önce 7 kez karşılaştı. Hollanda ekibi sarı kırmızılılara karşı bu maçlarda 2 galibiyet elde ederken 5 kez sahadan mağlup ayrıldı. PSV, Türk takımlarına karşı oynadığı toplam 19 maçta, 12 mağlubiyet aldı.
GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV ile eşleşen Galatasaray, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'ndaki rakibimiz PSV Eindhoven oldu.— Galatasaray SK 🇹🇷 (@GalatasaraySK) June 16, 2021
📆 İlk maç 20 veya 21 Temmuz'da, rövanş maçı ise 27 veya 28 Temmuz'da oynanacak. pic.twitter.com/pPpD358QpS
PSV'DEN TÜRKÇE MESAJ
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Galatasaray ile eşleşen PSV Eindhoven, sosyal medya hesabından Türkçe bir paylaşım yaptı. Hollanda ekibinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Görüşmek üzere!" ifadesine yer verildi.
🇹🇷 @GalatasaraySK it is! ✓— PSV (@PSV) June 16, 2021
Happy with the draw?
Görüşmek üzere!#UCL pic.twitter.com/ZXTMWNuyC1
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?