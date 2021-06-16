16 Haziran 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Verona'dan Galatasaray'a Mert Çetin cevabı!

Verona'dan G.Saray'a Mert Çetin cevabı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.06.2021

Spor Toto 'de önümüzdeki sezondan itibaren yürürlüğe girecek olan olan yeni yabancı sınırıyla birlikte yerli rotasyonuna takviye yapmak isteyen 'ın, takımlarından 'da forma giyen milli futbolcu 'i transfer etmek istediği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

basınında yer alan habere göre, 'nın takımı Mert için kapıyı 7 milyon Euro'dan açtı. 'da yer alan haberde yönetiminin İtalyan takımından indirim istediği ve tarafların önümüzdeki günlerde bu konuyu masaya yatırmak için bir araya geleceği belirtildi. İtalya'ya ilk olarak formasıyla adım atan , geçtiğimiz sezon transferinde takasta kullanılmıştı.

İTALYA'DA FAZLA SÜRE ALAMADI

Verona'daki ilk sezonunda istediği forma şansını bulamayan ve sadece altı maçta forma giyen Mert de iki yıllık bir aranın ardından 'de futbol oynamak istiyor. 24 yaşındaki futbolcu, 2019-2020 sezonu başında 'nden Roma'ya 3 milyon euro'ya transfer olmuştu.

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