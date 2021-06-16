Son dakika transfer haberi: Verona'dan Galatasaray'a Mert Çetin cevabı!
Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezondan itibaren yürürlüğe girecek olan olan yeni yabancı sınırıyla birlikte yerli rotasyonuna takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın, Serie A takımlarından Verona'da forma giyen milli futbolcu Mert Çetin'i transfer etmek istediği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
İtalyan basınında yer alan habere göre, İtalya'nın Verona takımı Mert için kapıyı 7 milyon Euro'dan açtı. Corriere di Verona'da yer alan haberde Galatasaray yönetiminin İtalyan takımından indirim istediği ve tarafların önümüzdeki günlerde bu konuyu masaya yatırmak için bir araya geleceği belirtildi. İtalya'ya ilk olarak Roma formasıyla adım atan Mert Çetin, geçtiğimiz sezon Kumbulla transferinde takasta kullanılmıştı.
İTALYA'DA FAZLA SÜRE ALAMADI
Verona'daki ilk sezonunda istediği forma şansını bulamayan ve sadece altı maçta forma giyen Mert de iki yıllık bir aranın ardından Türkiye'de futbol oynamak istiyor. 24 yaşındaki futbolcu, 2019-2020 sezonu başında Gençlerbirliği'nden Roma'ya 3 milyon euro'ya transfer olmuştu.
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