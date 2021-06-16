16 Haziran 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Ryan Babel PSV - Galatasaray eşleşmesini yorumladı! "Zorlu bir maç olacak"

Babel'den PSV yorumu! Zorlu bir maç olacak
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.06.2021

Son dakika haberleri: Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu , sarı-kırmızılıların 2. ön eleme turunda karşılaşacağı maçını değerlendirdi. , ", iyi bir takım. Her zaman kupa almak için mücadele ediyorlar. Geçen sene alamadılar ancak bunun için çok fazla istekleri var. Onun için zorlu bir maç olacak." dedi. (GS spor haberi)

Yeni sezon hazırlıklarını 'nde sürdüren 'da yapılan antrenman öncesinde , 'ye açıklamalarda bulundu.

Teknik adamın henüz belli olmadığına değinen Babel, "Yeni bir hocamız olacak veya mevcut hocamızla devam edeceğiz. Ancak bizim öncelikli olarak bir takım inşa etmemiz gerekiyor. Bunun için de birkaç haftamız var. Önümüzde önemli bir maç olduğunu unutmamamız gerekiyor." diye konuştu.

Ülkesinin takımı olan 'yi değerlendiren 34 yaşındaki hücum oyuncusu, "PSV, iyi bir takım. Her zaman kupa almak için mücadele ediyorlar. Geçen sene alamadılar ancak bunun için çok fazla istekleri var. Onun için zorlu bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

, iki takımın avantaj ve dezavantajlarıyla ilgili, "Geçen sezona göre PSV'de değişiklikler oldu. Hocalarını değiştirdiler. Kendisi Hollandalı değil ve bundan dolayı farklı bir mantalitede olacaklar. Genç oyuncuları çok fazla. Onlar da kendilerini göstermek isteyeceklerdir. İyi bir takımla karşılaşacağız. Bizim de buna karşılık iyi hazırlanmamız gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

ve formalarıyla PSV'ye karşı iyi maçlar oynadığının hatırlatılması üzerine Babel, "PSV maçlarında güzel anılarım var. Ancak bunlar uzun zaman önce yaşandı. Şimdi farklı bir zamandayız. Şimdiye odaklanmamız lazım. Önümüzde hazırlanmak için birkaç haftamız var." değerlendirmesinde bulundu.

Babel, 'nda mücadele eden ile ilgili de "Türk Milli Takımı'na iyi dileklerimi gönderiyorum. Orada oynayan Galatasaraylı takım arkadaşlarım var. Onlar da sahaya çıkıp kendilerini göstermeli. Kendilerine bol şansı diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu! haberin devamı
Aslan'ın rakibi PSV'yi böyle anlattı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Verona'dan G.Saray'a Mert Çetin cevabı! Verona'dan G.Saray'a Mert Çetin cevabı!
Galatasaray Şampiyonlar Ligi kabul mektubunu aldı Galatasaray Şampiyonlar Ligi kabul mektubunu aldı
Aslan'ın rakibi PSV'yi böyle anlattı! Aslan'ın rakibi PSV'yi böyle anlattı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör