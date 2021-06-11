Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Seçim ve teknik direktör belirsizliği bir yandan sürse de sarı kırmızılılar transferde rakiplerinden geri kalmak istemiyor. Bu noktada çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Cimbom, uzun süredir görüşme halinde olduğu ve nihayet her konuda anlaştığı Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı sağlık kontrolünden geçirdi. Sarı kırmızılı takım mukavelesi sona eren ve serbest kalan bu iki oyuncu ile 3'er yıllık sözleşme imzaladı. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da başkanlık seçimi ve teknik direktör konusunda belirsizlik sürerken, yeni sezon öncesi ilk imzalar atıldı. Sarı-kırmızılı kulüp, daha önce anlaşmaya vardığı Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile 3'er yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray, bonservisleri elinde olan her iki oyuncuyu da bedava kadrosuna kattı.

Alpaslan Öztürk geçen sezon Göztepe formasıyla 21 maçta 3 gol atarken, Aytaç Kara ise Kasımpaşa'da 29 maça çıkıp 4 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

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