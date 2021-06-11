11 Haziran 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı renklerine bağladı! Sözleşme süresi...

Cimbom'da 2 transfer birden! İmzalar atıldı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 Giriş Tarihi: 11.06.2021

'da transfer hareketliliği başladı. Seçim ve teknik direktör belirsizliği bir yandan sürse de sarı kırmızılılar transferde rakiplerinden geri kalmak istemiyor. Bu noktada çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Cimbom, uzun süredir görüşme halinde olduğu ve nihayet her konuda anlaştığı ve 'yı sağlık kontrolünden geçirdi. Sarı kırmızılı takım mukavelesi sona eren ve serbest kalan bu iki oyuncu ile 3'er yıllık sözleşme imzaladı. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri ()

'da başkanlık seçimi ve teknik direktör konusunda belirsizlik sürerken, yeni sezon öncesi ilk imzalar atıldı. Sarı-kırmızılı kulüp, daha önce anlaşmaya vardığı ve ile 3'er yıllık sözleşme imzaladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Aytaç Kara kimdir? Kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı ve kaç gol attı...

Galatasaray, bonservisleri elinde olan her iki oyuncuyu da bedava kadrosuna kattı.

Galatasaray'ın yeni transferi Alpaslan Öztürk kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı?

Alpaslan Öztürk geçen sezon formasıyla 21 maçta 3 gol atarken, Aytaç Kara ise 'da 29 maça çıkıp 4 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk G.Saray'da!

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