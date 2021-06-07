İNGİLİZLER'DEN YANIT BEKLENİYOR

Fotomaç'ın haberine göre, Manchester United U23 takımında forma giyen Mejbri, "Seçeneklerden birisi de Galatasaray. Orada A takım deneyimi kazanabilirim. Ancak Manchester'da U-23'te oynamakta iyi... O sayede milli takımdayım" diye konuştu. Bu konuda tek başına karar vermeyeceğini kaydeden 18 yaşındaki genç yıldız, "Koçlarımın düşüncelerini alacağım ve ona göre bir karar vereceğim" dedi. Bu açıklama heyecan yaratırken Galatasaray'ın yetenekli futbolcuyu kiralamak için başvurduğu ve İngilizlerden yanıt beklediği öğrenildi.