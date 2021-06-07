07 Haziran 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Manchester United'ın 18'lik yeteneği geliyor! Hannibal Mejbri...

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken, gündeme sürpriz bir isim geldi. Manchester United'ın genç yıldızı, Tunus Milli Takımı'nın basın toplantısında sarı-kırmızılı formayı giyebileceğini söyledi. Hannibal Mejbri, "Seçeneklerden birisi de Galatasaray" derken hocalarıyla birlikte karar vereceğini de ifade etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Manchester United'ın 18'lik yeteneği geliyor! Hannibal Mejbri...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.06.2021

Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Galatasaray'ın orta sahası tam anlamıyla boşaldı. ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı ekipte , ve 'un sözleşmeleri sona erdi. Bu noktada arayışlar devam ederken sarı-kırmızılı kulübü ilgilendiren ilginç bir iddia Tunus'tan geldi. doğumlu olan Fransa alt yaş milli takımlarında oynamasına rağmen 'na seçen Mejbri, , ve 'le birlikte bir basın toplantısı düzenledi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Manchester United'ın 18'lik yeteneği geliyor! Hannibal Mejbri...

İNGİLİZLER'DEN YANIT BEKLENİYOR

Fotomaç'ın haberine göre, takımında forma giyen Mejbri, "Seçeneklerden birisi de Galatasaray. Orada A takım deneyimi kazanabilirim. Ancak Manchester'da U-23'te oynamakta iyi... O sayede milli takımdayım" diye konuştu. Bu konuda tek başına karar vermeyeceğini kaydeden 18 yaşındaki genç yıldız, "Koçlarımın düşüncelerini alacağım ve ona göre bir karar vereceğim" dedi. Bu açıklama heyecan yaratırken Galatasaray'ın yetenekli futbolcuyu kiralamak için başvurduğu ve İngilizlerden yanıt beklediği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Manchester United'ın 18'lik yeteneği geliyor! Hannibal Mejbri...

Geçen sezon 'u 'dan kiralayan Galatasaray, bu kez 18'lik Mejbri'yi kadrosuna katmak istiyor. Tunuslu futbolcu geçen sezon 'de 20 maça çıktı, 4 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

Hannibal Mejbri, ve merkez orta saha olarak forma giyebiliyor. Solskjaer, futbolcunun gelişimine büyük önem veriyor. Norveçli hocanın, genç oyuncunun, tecrübe kazanması için Galatasaray'a gitmesine izin verebileceği belirtiliyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Manchester United'ın 18'lik yeteneği geliyor! Hannibal Mejbri...

10 MİLYON EURO VERDİ

, daha 16 yaşındayken 10 milyon Euro ödedi ve 'ı kadrosuna katmaktan çekinmedi. Geçtiğimiz aylarda da sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı. İngilizler, genç futbolcunun gelecek yıllara damga vurmasını bekliyor.

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