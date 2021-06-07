Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Manchester United'ın 18'lik yeteneği geliyor! Hannibal Mejbri...
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken, gündeme sürpriz bir isim geldi. Manchester United'ın genç yıldızı, Tunus Milli Takımı'nın basın toplantısında sarı-kırmızılı formayı giyebileceğini söyledi. Hannibal Mejbri, "Seçeneklerden birisi de Galatasaray" derken hocalarıyla birlikte karar vereceğini de ifade etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Galatasaray'ın orta sahası tam anlamıyla boşaldı. Belhanda ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı ekipte Gedson, Etebo ve Ryan Donk'un sözleşmeleri sona erdi. Bu noktada arayışlar devam ederken sarı-kırmızılı kulübü ilgilendiren ilginç bir iddia Tunus'tan geldi. Paris doğumlu olan Fransa alt yaş milli takımlarında oynamasına rağmen Tunus Milli Takımı'na seçen Hannibal Mejbri, Sebastian Tounekti, Omar Rekik ve Adem Ben Lamin'le birlikte bir basın toplantısı düzenledi.
İNGİLİZLER'DEN YANIT BEKLENİYOR
Fotomaç'ın haberine göre, Manchester United U23 takımında forma giyen Mejbri, "Seçeneklerden birisi de Galatasaray. Orada A takım deneyimi kazanabilirim. Ancak Manchester'da U-23'te oynamakta iyi... O sayede milli takımdayım" diye konuştu. Bu konuda tek başına karar vermeyeceğini kaydeden 18 yaşındaki genç yıldız, "Koçlarımın düşüncelerini alacağım ve ona göre bir karar vereceğim" dedi. Bu açıklama heyecan yaratırken Galatasaray'ın yetenekli futbolcuyu kiralamak için başvurduğu ve İngilizlerden yanıt beklediği öğrenildi.
Geçen sezon Gedson'u Benfica'dan kiralayan Galatasaray, bu kez 18'lik Hannibal Mejbri'yi kadrosuna katmak istiyor. Tunuslu futbolcu geçen sezon Premier League 2'de 20 maça çıktı, 4 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
Hannibal Mejbri, on numara ve merkez orta saha olarak forma giyebiliyor. Solskjaer, futbolcunun gelişimine büyük önem veriyor. Norveçli hocanın, genç oyuncunun, tecrübe kazanması için Galatasaray'a gitmesine izin verebileceği belirtiliyor.
10 MİLYON EURO VERDİ
Manchester United, daha 16 yaşındayken 10 milyon Euro ödedi ve Hannibal'ı kadrosuna katmaktan çekinmedi. Geçtiğimiz aylarda da sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı. İngilizler, genç futbolcunun gelecek yıllara damga vurmasını bekliyor.
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