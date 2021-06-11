11 Haziran 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Aytaç Kara kimdir? Kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı ve kaç gol attı...

Aytaç Kara kimdir? İşte yıldız oyuncunun kariyeri...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 Giriş Tarihi: 11.06.2021

'da transfer hareketliliği başladı. Sarı kırmızılılar bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü ve anlaşmaya vardığı, ile sözleşmesi sona eren 'yı sağlık kontrolünden geçirdi. Peki Aytaç Kara kimdir? Kaç yaşında, hangi takımlarda forma giydi ve nasıl bir performans gösterdi? İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

'da transfer harekatı başladı. Sarı kırmızılılar kiralık oyuncuların takımdan ayrılması ve sözleşmesi biten oyuncuların ardından kadrosunda önemli bir kan kaybı yaşamıştı. Yeni transferler merakla beklenirken , 'yı kadrosuna katarak önemli bir takviye yapmış oldu. Peki Galatasaray'ın yeni futbolcusu Aytaç Kara kimdir? İşte kariyerine dair öne çıkanlar...

Aytaç Kara, 2012 yılında altyapısından yetiştiği ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Burada gösterdiği performansla 200 bin Euro bonservis bedeliyle 'un yolunu tutan yıldız oyuncu, 2015 yılında ise 2.1 milyon Euro karşılığında 'a transfer oldu. Bordo mavili formayla 54 maça çıkan Aytaç, ardından kiralık olarak 'un yolunu tuttu. 1 sezonluk macerasının ardından bedelsiz olarak 'a transfer olan orta saha oyuncusu, buradaki 1 sezonunun ardından 'ya bedelsiz olarak transfer oldu. Kasımpaşa'da 2 sezonda 64 maça çıkan futbolcu, 12 gol 8 asist kaydetti. Şuanda 28 yaşında olan sağ ayaklı futbolcu, 2 kez de 'ın formasını terletti.

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