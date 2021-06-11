Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Sarı kırmızılılar bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü ve anlaşmaya vardığı, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Aytaç Kara'yı sağlık kontrolünden geçirdi. Peki Aytaç Kara kimdir? Kaç yaşında, hangi takımlarda forma giydi ve nasıl bir performans gösterdi? İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray'da transfer harekatı başladı. Sarı kırmızılılar kiralık oyuncuların takımdan ayrılması ve sözleşmesi biten oyuncuların ardından kadrosunda önemli bir kan kaybı yaşamıştı. Yeni transferler merakla beklenirken Cimbom, Aytaç Kara'yı kadrosuna katarak önemli bir takviye yapmış oldu. Peki Galatasaray'ın yeni futbolcusu Aytaç Kara kimdir? İşte kariyerine dair öne çıkanlar...

Aytaç Kara, 2012 yılında altyapısından yetiştiği Altay ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Burada gösterdiği performansla 200 bin Euro bonservis bedeliyle Eskişehirspor'un yolunu tutan yıldız oyuncu, 2015 yılında ise 2.1 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'a transfer oldu. Bordo mavili formayla 54 maça çıkan Aytaç, ardından kiralık olarak Yeni Malatyaspor'un yolunu tuttu. 1 sezonluk Malatya macerasının ardından bedelsiz olarak Bursaspor'a transfer olan orta saha oyuncusu, buradaki 1 sezonunun ardından Kasımpaşa'ya bedelsiz olarak transfer oldu. Kasımpaşa'da 2 sezonda 64 maça çıkan futbolcu, 12 gol 8 asist kaydetti. Şuanda 28 yaşında olan sağ ayaklı futbolcu, 2 kez de A Milli Takım'ın formasını terletti.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ