Galatasaray'ın yeni transferi Alpaslan Öztürk kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı?
Seçim süreci içerisinde olan Galatasaray, transferde ilk imzasını attırmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takım, Göztepe ile sözleşmesi sona eren Alpaslan Öztürk transferinde mutlu sona ulaştı. Cimbom, 27 yaşındaki stoperi sağlık kontrolünden geçirdi. Peki, Alpaslan Öztürk kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Hangi takımda oynadı? İşte Alpaslan Öztürk'ün kariyer bilgileri...
Seçim süreci içerisinde olan Galatasaray, transferde ilk imzasını attırmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takım, Göztepe ile sözleşmesi sona eren Alpaslan Öztürk transferinde mutlu sona ulaştı. Cimbom, 27 yaşındaki stoperi sağlık kontrolünden geçirdi. Peki, Alpaslan Öztürk kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Hangi takımda oynadı? İşte Alpaslan Öztürk'ün kariyer bilgileri...
19 Haziran'da seçime gidecek Galatasaray, defans hattını Göztepe ile mukavelesi sona eren Alpaslan Öztürk ile güçlendirdi. Peki, Alpaslan Öztürk kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte tüm bilgiler...
ALPASLAN ÖZTÜRK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ? HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?
16 Temmuz 1993'te Belçika'nın Anvers kentinde doğan Alpaslan Öztürk, kariyerine Beerschot kulübünde başladı. Daha sonrasında Birmingham City'de 2 yıl top koşturan Öztürk, Belçika'ya geri döndü ve 2013 yılında Standard Liege'ye imza attı. Belçika ve Türkiye milli takımlarının çeşitli alt takımlarında forma şansı bulan Alpaslan Öztürk, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanmıştır. 2017'de Elazığspor'a imza atan Alpaslan Öztürk, 2018'de İzmir'in ekibi Göztepe'yle sözleşme imzalamıştır. 3 yıl burada top koşturan 27 yaşındaki stoper, sözleşmesi bittikten sonra Süper Lig devlerinden Galatasaray'la anlaşmıştır. 1.86'lık defans oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 2.2 milyon Euro...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig