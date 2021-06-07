07 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Real Madrid'de Sergio Ramos devri bitiyor! Fenerbahçe ve Galatasaray...
İspanya La Liga'nın devlerinden Real Madrid'de bir dönem sona eriyor. Uzun süredir İspanyol takımının formasını giyen Sergio Ramos, kulübe veda ediyor. Avrupa'nın bir çok dev kulübü yıldız oyuncu için harekete geçerken, Fenerbahçe ve Galatasaray ise transferi pusuda bekliyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB GS haberleri)
Dünya futbolunun en iyi savunma oyuncuları arasında gösterilen Sergio Ramos, 16 yıllık Real Madrid kariyerini noktalamaya hazırlanıyor.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Real Madrid yönetimi, sözleşmesi sona eren tecrübeli savunma oyuncusuyla yaptığı son görüşmeden de sonuç alamadı.
Ramos'un gelecek sezon PSG veya Manchester City'ye transfer olacağı öne sürülürken, yıldız stoperin ismi Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılıyor.
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