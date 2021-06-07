07 Haziran 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Real Madrid'de Sergio Ramos devri bitiyor! Fenerbahçe ve Galatasaray...

R. Madrid'de Ramos devri sona eriyor! F.Bahçe ve G.Saray...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.06.2021

'nın devlerinden 'de bir dönem sona eriyor. Uzun süredir takımının formasını giyen , kulübe veda ediyor. 'nın bir çok dev kulübü yıldız oyuncu için harekete geçerken, Fenerbahçe ve Galatasaray ise transferi pusuda bekliyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Dünya futbolunun en iyi savunma oyuncuları arasında gösterilen , 16 yıllık kariyerini noktalamaya hazırlanıyor.

basınında yer alan haberlere göre; Real Madrid yönetimi, sözleşmesi sona eren tecrübeli savunma oyuncusuyla yaptığı son görüşmeden de sonuç alamadı.

Ramos'un gelecek sezon PSG veya Manchester City'ye transfer olacağı öne sürülürken, yıldız stoperin ismi Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılıyor.

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