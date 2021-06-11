11 Haziran 2021, Cuma
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Galatasaray Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü sağlık kontrolünden geçirdi!
Seçim sürecinde olan Galatasaray, transfer döneminde ise ilk imzalarını attırdı. Sarı-kırmızılı kulüp Kasımpaşa ve Göztepe ile sözleşmeleri sona eren Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü sağlık kontrolünden geçirdi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sezonu Beşiktaş'ın arkasında 2. sırada bitiren Galatasaray, 19 Haziran'da seçime gidecek. Transferde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takım, çifte bomba birden patlattı.Cimbom, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Aytaç Kara ve Göztepe ile mukavelesi biten Alpaslan Öztürk'ü sağlık kontrolünden geçirdi. İki yıldızın 5-6 milyon TL bandında yıllık ücret alacağı ve 3 senelik sözleşme imzalanacağı bildirildi.
Galatasaray'ın yeni transferi Alpaslan Öztürk kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Aytaç Kara kimdir? Kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı ve kaç gol attı...
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