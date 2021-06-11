11 Haziran 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü sağlık kontrolünden geçirdi!

İki yıldız G.Saray'da! Sağlık kontrolünden geçtiler
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 Giriş Tarihi: 11.06.2021

Seçim sürecinde olan , transfer döneminde ise ilk imzalarını attırdı. Sarı-kırmızılı kulüp ve ile sözleşmeleri sona eren ve 'ü sağlık kontrolünden geçirdi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Sezonu Beşiktaş'ın arkasında 2. sırada bitiren , 19 Haziran'da seçime gidecek. Transferde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takım, çifte bomba birden patlattı.Cimbom, ile sözleşmesi sona eren ve ile mukavelesi biten 'ü sağlık kontrolünden geçirdi. İki yıldızın 5-6 milyon TL bandında yıllık ücret alacağı ve 3 senelik sözleşme imzalanacağı bildirildi.

Galatasaray'ın yeni transferi Alpaslan Öztürk kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Aytaç Kara kimdir? Kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı ve kaç gol attı...
Cimbom'dan 2 transfer birden!

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