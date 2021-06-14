A Milli Takım'ımızın başarılı futbolcularından Okay Yokuşlu, transfer döneminin de gözdesi konumunda. Milli oyuncunun Celta Vigo ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunsa da, İspanyol ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ligimizin devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray ile de adı anılan yıldız futbolcunun menajer Batur Altıparmak, flaş açıklamalarda bulundu.

27 yaşındaki önliberonun menajeri, geçtiğimiz sezonu West Bromwich Albion'da geçirmesinin sebebini, tamamen EURO 2020'ye hazır olmak amacıyla oynayabileceği bir takıma gitmek için olduğunu söyledi. Turnuvanın ardından izlenecek yol hakkında da konuşan Altıparmak, "Okay'ın 2 senelik daha sözleşmesi var. Bizi arayan soran kulüpler var. 3-4 takım şu anda ilgileniyor. Eğer Avrupa imkanımız olursa Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

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