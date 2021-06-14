Son dakika transfer haberi: Milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun menajeri açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...
A Milli Takım'ımızın yıldız futbolcularından Okay Yokuşlu, transfer döneminin de en çok konuşulan isimlerinden birisi haline geldi. Geçtiğimiz sezonu kiralık olaran Premier Lig ekiplerinden West Bromwich'te geçiren yıldız oyuncu, EURO 2020'nin ardından kulübü Celta Vigo'ya geri dönecek. Buradan ayrılmayı planlayan 27 yaşındaki oyuncunun adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu. Menajeri Batur Altıparmak transfer hakkında merak edilenleri yanıtladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB GS haberleri)
A Milli Takım'ımızın başarılı futbolcularından Okay Yokuşlu, transfer döneminin de gözdesi konumunda. Milli oyuncunun Celta Vigo ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunsa da, İspanyol ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ligimizin devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray ile de adı anılan yıldız futbolcunun menajer Batur Altıparmak, flaş açıklamalarda bulundu.
27 yaşındaki önliberonun menajeri, geçtiğimiz sezonu West Bromwich Albion'da geçirmesinin sebebini, tamamen EURO 2020'ye hazır olmak amacıyla oynayabileceği bir takıma gitmek için olduğunu söyledi. Turnuvanın ardından izlenecek yol hakkında da konuşan Altıparmak, "Okay'ın 2 senelik daha sözleşmesi var. Bizi arayan soran kulüpler var. 3-4 takım şu anda ilgileniyor. Eğer Avrupa imkanımız olursa Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig