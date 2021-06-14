14 Haziran 2021, Pazartesi

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Son dakika transfer haberi: Milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun menajeri açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Menajeri açıkladı! F.Bahçe ve G.Saray...
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Giriş Tarihi: 14.06.2021

'ımızın yıldız futbolcularından , transfer döneminin de en çok konuşulan isimlerinden birisi haline geldi. Geçtiğimiz sezonu kiralık olaran ekiplerinden 'te geçiren yıldız oyuncu, 'nin ardından kulübü 'ya geri dönecek. Buradan ayrılmayı planlayan 27 yaşındaki oyuncunun adı ve ile anılıyordu. Menajeri transfer hakkında merak edilenleri yanıtladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

'ımızın başarılı futbolcularından , transfer döneminin de gözdesi konumunda. Milli oyuncunun ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunsa da, İspanyol ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ligimizin devlerinden ve ile de adı anılan yıldız futbolcunun menajer , flaş açıklamalarda bulundu.

27 yaşındaki önliberonun menajeri, geçtiğimiz sezonu Albion'da geçirmesinin sebebini, tamamen 'ye hazır olmak amacıyla oynayabileceği bir takıma gitmek için olduğunu söyledi. Turnuvanın ardından izlenecek yol hakkında da konuşan Altıparmak, "Okay'ın 2 senelik daha sözleşmesi var. Bizi arayan soran kulüpler var. 3-4 takım şu anda ilgileniyor. Eğer imkanımız olursa 'ye dönmeyi düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

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