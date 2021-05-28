28 Mayıs 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta sahaya dev hamle! Senegalli yıldız...

Son dakika spor haberleri: Geride bıraktığımız 2020-2021 sezonunu 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda gündemine İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace forması giyen yıldız ismi aldı. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberleri)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta sahaya dev hamle! Senegalli yıldız...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 Giriş Tarihi: 28.05.2021

Süper Lig'de genel kurula hazırlanan , dış transferde çalışmalarını sürdürüyor. İç transferde Marcao ile sözleşme uzatan, Alpaslan Öztürk ile Aytaç Kara'yla anlaşan sarı-kırmızılıların esas rotası İngiltere. Premier Lig ekibi C.Palace'de forma giyen Senegalli ön libero Cheikhou Kouyate ile ilgili yönetim çalışma başlattı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta sahaya dev hamle! Senegalli yıldız...

Yeni Asır'ın haberine göre daha önceki dönemlerde birçok kez Aslan'ın gündemine gelen 31 yaşındaki futbolcu mali şartlar nedeniyle bir türlü sarı-kırmızılı renklere bağlanamamıştı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta sahaya dev hamle! Senegalli yıldız...

MENAJERİ TEKLİFİ DOĞRULADI
Ancak önümüzdeki sezon İngiliz ekibi ile sözleşmesinin son senesine girecek olması pazarlıklarda Cim-Bom'un elini güçlendirecek. Senegalli savunmacının menajeri Ediz Balkan da ilgiyi doğruladı. Şu an için net ifadeler kullanmanın zor olduğunu söyleyen Balkan, "Neler olacağını hep beraber göreceğiz" dedi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta sahaya dev hamle! Senegalli yıldız...

CHEIKHOU KOUYATE KİMDİR?

31 yaşındaki Senagalli ön liberö geçen sezon Palace formasıyla 36 maçta görev aldı. 30 Haziran 2022 yılında kontratı sona erecek yıldız futbolcu aynı zamanda milli takım kariyerinde ise 66 mücadelede sahaya çıktı.

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