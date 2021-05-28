Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan orta sahaya dev hamle! Senegalli yıldız...

MENAJERİ TEKLİFİ DOĞRULADI

Ancak önümüzdeki sezon İngiliz ekibi Crystal Palace ile sözleşmesinin son senesine girecek olması pazarlıklarda Cim-Bom'un elini güçlendirecek. Senegalli savunmacının menajeri Ediz Balkan da ilgiyi doğruladı. Şu an için net ifadeler kullanmanın zor olduğunu söyleyen Balkan, "Neler olacağını hep beraber göreceğiz" dedi.