28 Mayıs 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Galatasaray 'Avrupa’nın Elitleri’ raporunda 27. sırada yer aldı!
KPMG Football Benchmark’tan 2021’in ‘Avrupa’nın Elitleri’ raporu açıklandı. Listede Fenerbahçe ve Galatasaray kendine yer bulurken, sarı kırmızılılar 27. sırada yer aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
KPMG Football Benchmark'tan 2021'in 'Avrupa'nın Elitleri' raporu geldi. Listede yine iki Türk kulübü var.
Fenerbahçe üç yıl aradan sonra listeye girdi.
Beşiktaş ise 33'üncü sıraya düşüp 32 kulüplük listenin dışında kaldı.
Rapora göre Galatasaray 345 milyon euro ile 27, Fenerbahçe ise 184 milyon euro ile 32. sırada yer alıyor.
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