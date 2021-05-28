28 Mayıs 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray 'Avrupa’nın Elitleri’ raporunda 27. sırada yer aldı!

Aslan 'Avrupa’nın Elitleri' listesine girdi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.05.2021

’tan 2021’in ‘Avrupa’nın Elitleri’ raporu açıklandı. Listede ve kendine yer bulurken, sarı kırmızılılar 27. sırada yer aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

'tan 2021'in 'Avrupa'nın Elitleri' raporu geldi. Listede yine iki kulübü var.

üç yıl aradan sonra listeye girdi.

ise 33'üncü sıraya düşüp 32 kulüplük listenin dışında kaldı.

Rapora göre 345 milyon euro ile 27, Fenerbahçe ise 184 milyon euro ile 32. sırada yer alıyor.

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