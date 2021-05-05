05 Mayıs 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Premier Lig'den şef stoper! Sözleşmesi sona eriyor...

Spor Toto Süper Lig'de zirve iddiasını sürdüren Galatasaray'da, transfer çalışmaları da devam ediyor. Ligde bitime 3 maç kala yeni sezonun planlaması yapılmaya başlandı. Sarı kırmızılılarda, stoper mevkisi için flaş bir isim gündeme geldi. Premier Lig'de West Ham United forması giyen ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek yıldız oyuncu CimBom'un radarına girdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Premier Lig'den şef stoper! Sözleşmesi sona eriyor...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.05.2021

'de şampiyonluk iddiasını sürdüren , gelecek sezonun yapılanmasına da ağırlık verdi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Premier Lig'den şef stoper! Sözleşmesi sona eriyor...

'in isteği doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda sürpriz bir isim gündeme geldi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Premier Lig'den şef stoper! Sözleşmesi sona eriyor...

'ın haberine göre; sarı-kırmızılılar stoper Luyindama'yı iyi bir bedel karşılığı elinden çıkarmayı planlarken, yerine 'den 'yı transfer etmeyi planlıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Premier Lig'den şef stoper! Sözleşmesi sona eriyor...

ekibinin, ekibi ile sözleşmesi sona erecek olan Paraguaylı stoperi transfer edeceği iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Premier Lig'den şef stoper! Sözleşmesi sona eriyor...

ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki başarılı savunmacının menajeriyle temasa geçtiği konuşulan Aslan'ın, maliyet araştırması yaptığı öne sürüldü.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Premier Lig'den şef stoper! Sözleşmesi sona eriyor...

TERİM ONAY VERDİ

Teknik direktör 'in de Balbuena için yönetime onay verdiği ve sezon bitmeden transferin bitebileceği aktarıldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Premier Lig'den şef stoper! Sözleşmesi sona eriyor...

Futbolcunun kulübüyle sözleşmesinin sona erecek olması da yönetimin elini güçlendiriyor. Balbuena kariyerinde 'da , , ve ekiplerinin formalarını terletti.

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