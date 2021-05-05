Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Premier Lig'den şef stoper! Sözleşmesi sona eriyor...

Spor Toto Süper Lig'de zirve iddiasını sürdüren Galatasaray'da, transfer çalışmaları da devam ediyor. Ligde bitime 3 maç kala yeni sezonun planlaması yapılmaya başlandı. Sarı kırmızılılarda, stoper mevkisi için flaş bir isim gündeme geldi. Premier Lig'de West Ham United forması giyen ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek yıldız oyuncu CimBom'un radarına girdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray, gelecek sezonun yapılanmasına da ağırlık verdi.

Fatih Terim'in isteği doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda sürpriz bir isim gündeme geldi.

Yeni Asır'ın haberine göre; sarı-kırmızılılar stoper Luyindama'yı iyi bir bedel karşılığı elinden çıkarmayı planlarken, yerine İngiltere'den Fabian Balbuena'yı transfer etmeyi planlıyor.

İstanbul ekibinin, Premier Lig ekibi West Ham United ile sözleşmesi sona erecek olan Paraguaylı stoperi transfer edeceği iddia edildi.

İngiliz ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki başarılı savunmacının menajeriyle temasa geçtiği konuşulan Aslan'ın, maliyet araştırması yaptığı öne sürüldü.