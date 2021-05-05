Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de sergilediği performansla birçok kulübün dikkatini çeken Gabonlu futbolcu Aaron Boupendza Fransız basınına geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Boupendza, Mario Lemina'nın kendisine "Galatasaray'a git" dediğini söyledi. | Galatasaray haberleri...

Hatayspor'da bu sezon attığı gollerle dikkat çeken Aaron Boupendza, Fransız basınına geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de gol krallığı yarışında ilk sırada bulunan ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transfer lsitesine giren Gabonlu golcü, vatandaşı Lemina ile arasındaki diyaloğu anlattı.

"SENİN İÇİN DAHA İYİ BİR KULÜP OLAMAZ"

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen Mario Lemina ile görüştüğünü söyleyen Boupendza, "Daha önce Galatasaray'da oynayan Mario Lemina ile sürekli konuşuyorum. Bana Galatasaray'a transfer olmam gerektiğini söyledi. 'Senin için daha iyi bir kulüp olamaz' dedi." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de 21 gol atan 24 yaşındaki yıldız forvet, "Şu an tek odak noktam gol krallığı. Bu sezon Süper Lig'de en çok gol atan oyuncu olmak için her şeyi yapacağım." dedi.

"BORDEAUX'DA HİÇ ŞANSIM OLMADI"

2016 yılında transfer olduğu Fransız ekibi Bordeaux'da forma şansı bulamayan Boupendza, bu konuyla ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

"Kader bu. Bordeaux'da işler bir türlü yolunda gitmedi. Bu deneyim beni profesyonelleştirdi. Büyümemi, gelişmemi sağladı. Hatalarımdan ders aldım. Bordeaux, olağanüstü taraftarları olan muhteşem bir kulüp. Şansım olmadı. Ancak, bir gün başka bir fırsatım olacağını biliyordum."

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