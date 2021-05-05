05 Mayıs 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Aaron Boupendza'dan Galatasaray itirafı! "Lemina bana git diyor" | Gs haberleri

Boupendza'dan flaş G.Saray itirafı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 Giriş Tarihi: 05.05.2021

Son dakika transfer haberleri... Spor Toto 'de sergilediği performansla birçok kulübün dikkatini çeken Gabonlu futbolcu Aaron Boupendza basınına geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Boupendza, 'nın kendisine "'a git" dediğini söyledi. | Galatasaray haberleri...

'da bu sezon attığı gollerle dikkat çeken Aaron Boupendza, basınına geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'de gol krallığı yarışında ilk sırada bulunan ve ile 'ın transfer lsitesine giren Gabonlu golcü, vatandaşı ile arasındaki diyaloğu anlattı.

"SENİN İÇİN DAHA İYİ BİR KULÜP OLAMAZ"
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen ile görüştüğünü söyleyen Boupendza, "Daha önce Galatasaray'da oynayan Mario Lemina ile sürekli konuşuyorum. Bana Galatasaray'a transfer olmam gerektiğini söyledi. 'Senin için daha iyi bir kulüp olamaz' dedi." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de 21 gol atan 24 yaşındaki yıldız forvet, "Şu an tek odak noktam gol krallığı. Bu sezon Süper Lig'de en çok gol atan oyuncu olmak için her şeyi yapacağım." dedi.

"BORDEAUX'DA HİÇ ŞANSIM OLMADI"

2016 yılında transfer olduğu Fransız ekibi 'da forma şansı bulamayan Boupendza, bu konuyla ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

"Kader bu. Bordeaux'da işler bir türlü yolunda gitmedi. Bu deneyim beni profesyonelleştirdi. Büyümemi, gelişmemi sağladı. Hatalarımdan ders aldım. Bordeaux, olağanüstü taraftarları olan muhteşem bir kulüp. Şansım olmadı. Ancak, bir gün başka bir fırsatım olacağını biliyordum."

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