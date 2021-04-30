30 Nisan 2021, Cuma

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Son dakika spor haberi... Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori...

Şampiyonluk oranları güncellendi! Favori...
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Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 Giriş Tarihi: 30.04.2021

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de son 4 haftaya girilirkeni İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte zirve mücadelesi veren , Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni şampiyonluk oranları...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları iddaa Risk Yönetimi tarafından güncellendi. İşte son oranlar...

GALATASARAY: 9.00
Eski oran: 8.50

FENERBAHÇE: 5.50
Eski oran: 3.00

BEŞİKTAŞ: 1.10
Eski oran: 1.32

Süper Lig'de 38. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu haberin devamı

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