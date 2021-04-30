30 Nisan 2021, Cuma
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GALATASARAY: 9.00
FENERBAHÇE: 5.50
BEŞİKTAŞ: 1.10
Son dakika spor haberi... Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori...
Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de son 4 haftaya girilirkeni İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte zirve mücadelesi veren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni şampiyonluk oranları...
Süper Lig'de şampiyonluk oranları iddaa Risk Yönetimi tarafından güncellendi. İşte son oranlar...
GALATASARAY: 9.00
Eski oran: 8.50
FENERBAHÇE: 5.50
Eski oran: 3.00
BEŞİKTAŞ: 1.10
Eski oran: 1.32
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