Son dakika spor haberi... Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori...

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftası oynanan 4 karşılaşma ile sona erdi. Saat 16.00 seanslarında düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Başakşehir deplasmanda BB Erzurumspor'u 2-1'le geçti. Sivasspor ise sahasında Yeni Malatyaspor'u son dakikalarda bulduğu golle 1-0 mağlup etti. 20.30 seanslarında ise MKE Ankaragücü sahasında Gaziantep FK'ya 1-0 mağlup olurken, Fenerbahçe ise deplasmanda Alanyaspor'la 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...