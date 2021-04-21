21 Nisan 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray Trabzonspor maçının ardından Fatih Terim konuştu! "Paylaşamadığımız sıkıntılar var"

Terim maçın ardından konuştu! Paylaşamadığımız sıkıntılar var
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 Giriş Tarihi: 21.04.2021

'in 36. haftasında ile karşı karşıya geldi. İki takımın da karşılıklı golleriyle mücadele 1-1 sona erdi. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü , flaş açıklamalarda bulundu. Terim, "Bizim dışarıyla paylaşamadığımız birçok sıkıntımız var" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'in 36. haftasında ile karşı karşıya geldi. Karşıklık gollerle 1-1 bitan maçın ardından sarı kırmızılı takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamalarından satır başları;

"Daha baskılı, daha üretken olmamız gerekir. İlk yarıda bunu yapamadık. Rakibimiz ilk yarıda bizden daha iyi oynadık. İkinci yarıda atak üstüne atak yaparken yine bir bireysel hatadan gol yedik."

"Bu 1 puanın bize nasıl döneceğini göreceğiz. O gün üzülürsünüz ama o 1 puan başka şekilde dönebilir, göreceğiz. Bizim dışarıyla paylaşamadığımız birçok sıkıntımız var. Tam birini iyi ederken, diğeri sakatlanıyor."

"6 hafta az buz bir hafta değil. 6 demek, 18 puan demek. Galatasaray alışkın bu yerlere."

"Rakiplerimizin kaybını bekleyeceğiz. Herkes de kaybediyor. Her maçın, herkes için potansiyel kayıp olabileceğini düşünüyorum, 'in de iyi tarafı bu."

"Yakaladığımız başarılar unutturulmaya çalışılsa da Galatasaray, Türkiye'nin en büyük markasıdır. Hala Avrupa'daki diğer kulüplere örnek gösterilen bir kulüp ve ilham kaynağı."

"Her ne kadar 20 sene geçse de, Galatasaray'ın 2000'deki UEFA şampiyonluğu, söz konusu kulüplerin dışındaki kulüplerin, hem de o zamanda, Türkiye'den çıkıp zirveye yükselebileceğini gösterdi. Türkiye adına tarihi eşiklerden biriydi."

"Avrupa Süper Ligi projesini kurmayı düşünen kulüpleri yenerek şampiyon olan bir Galatasaray... Ceferin'in örneği, hiç tesadüf değildir. Hatırlatması önemlidir, hatırlatması kadar, bizim de kendimize önemli bir ders çıkartmamız gerekiyor."

"Milyonlarca gencin umudu olan bir kulüp. Bizim de bu büyüklüğü hatırlayıp, bu büyüklüğe göre hareket etmemiz gerekiyor. Kulübümüzün sahip olduğu kaynakları bu doğrultuda kullanmamız gerekiyor, sonrasını biliyoruz."

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