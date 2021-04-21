21 Nisan 2021, Çarşamba
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Bazen bazı şeyler zor oluyor. Ne anlatacağımı bilmiyorum, çok üzgünüz. Devam etmek zorundayız. En iyi şekilde reaksiyon verip, sonrasına bakacağız. Düşmek yok, bırakmak yok. Galatasaray'a yakışır şekilde devam etmek istiyoruz.
Pes etmemeliyiz, devam edeceğiz ne olursa olsun. Son dakikadaki gol de çok önemli. Bu ligde her şey çok çabuk değişebiliyor. Biz düşersek herkes düşer, o yüzden sonuna kadar devam.
Galatasaray-Trabzonspor maçının ardından Arda Turan: Biz düşersek herkes düşer
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray'ın Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Arda Turan açıklamalarda bulundu. Turan, "Bazen bazı şeyler zor oluyor. Ne anlatacağımı bilmiyorum, çok üzgünüz. Devam etmek zorundayız. En iyi şekilde reaksiyon verip, sonrasına bakacağız. Düşmek yok, bırakmak yok. Galatasaray'a yakışır şekilde devam etmek istiyoruz." dedi. (GS spor haberleri)
Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray'ın Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılamanın ardından Arda Turan açıklamalarda bulundu.
İŞTE O AÇIKLAMALAR
Bazen bazı şeyler zor oluyor. Ne anlatacağımı bilmiyorum, çok üzgünüz. Devam etmek zorundayız. En iyi şekilde reaksiyon verip, sonrasına bakacağız. Düşmek yok, bırakmak yok. Galatasaray'a yakışır şekilde devam etmek istiyoruz.
Pes etmemeliyiz, devam edeceğiz ne olursa olsun. Son dakikadaki gol de çok önemli. Bu ligde her şey çok çabuk değişebiliyor. Biz düşersek herkes düşer, o yüzden sonuna kadar devam.
Baba oğul, hoca öğrenci şeklinde konuşmalar geçiyor aramızda. İyi bir Galatasaraylı, ben de öyleyim. İnsan evinde üzüntü yaşayınca farklı oluyor.
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