21 Nisan 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray-Trabzonspor maçının ardından Arda Turan: Biz düşersek herkes düşer

Arda Turan: Biz düşersek herkes düşer
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 Giriş Tarihi: 21.04.2021

'in 36. haftasında 'ın ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Turan, "Bazen bazı şeyler zor oluyor. Ne anlatacağımı bilmiyorum, çok üzgünüz. Devam etmek zorundayız. En iyi şekilde reaksiyon verip, sonrasına bakacağız. Düşmek yok, bırakmak yok. Galatasaray'a yakışır şekilde devam etmek istiyoruz." dedi. ()

Süper Lig'in 36. haftasında 'ın ile 1-1 berabere kaldığı karşılamanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

Bazen bazı şeyler zor oluyor. Ne anlatacağımı bilmiyorum, çok üzgünüz. Devam etmek zorundayız. En iyi şekilde reaksiyon verip, sonrasına bakacağız. Düşmek yok, bırakmak yok. Galatasaray'a yakışır şekilde devam etmek istiyoruz.

Pes etmemeliyiz, devam edeceğiz ne olursa olsun. Son dakikadaki gol de çok önemli. Bu ligde her şey çok çabuk değişebiliyor. Biz düşersek herkes düşer, o yüzden sonuna kadar devam.

Baba oğul, hoca öğrenci şeklinde konuşmalar geçiyor aramızda. İyi bir Galatasaraylı, ben de öyleyim. İnsan evinde üzüntü yaşayınca farklı oluyor.

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