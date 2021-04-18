18 Nisan 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray yönetimi Mustafa Cengiz'in çağrısı üzerine olağanüstü toplandı!

G.Saray yönetimi olağanüstü toplandı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 Giriş Tarihi: 18.04.2021

Son dakika spor haberi: Başkanı ’in çağrısı üzerine yönetim, denetim, sicil, disiplin olmak üzere tüm kurullar ve idareciler bugünkü toplantıya katıldı.

Başkanı , olağanüstü toplantı çağrısı yaparak tüm kurulları bugün 'nda topladı.

Bu toplantıdan çok radikal kararlar çıkması bekleniyor.

CENGİZ: İSTİFAMI İSTEYEN OLMADI

Galatasaraylı yönetici , yaptığı açıklamada, "Mustafa Cengiz'e istifa etmesini önerdik. Seçim kazanmasının mümkün olmadığını söyledim" ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Cengiz, bu konuyla ilgili şu sözleri sarfettmişti: "Bana istifayla ilgili hiçbir kelime gelmedi. Onu diyene sorun. ile sorunumuz yok. Pazar günü toplanıyoruz."

Canlı yayında duyurdu! haberin devamı

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