Son dakika spor haberi: Galatasaray yönetimi Mustafa Cengiz'in çağrısı üzerine olağanüstü toplandı!
Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in çağrısı üzerine yönetim, denetim, sicil, disiplin olmak üzere tüm kurullar ve idareciler bugünkü toplantıya katıldı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, olağanüstü toplantı çağrısı yaparak tüm kurulları bugün Türk Telekom Stadyumu'nda topladı.
Bu toplantıdan çok radikal kararlar çıkması bekleniyor.
CENGİZ: İSTİFAMI İSTEYEN OLMADI
Galatasaraylı yönetici Mahmut Recevik, yaptığı açıklamada, "Mustafa Cengiz'e istifa etmesini önerdik. Seçim kazanmasının mümkün olmadığını söyledim" ifadelerini kullanmıştı.
Başkan Cengiz, bu konuyla ilgili şu sözleri sarfettmişti: "Bana istifayla ilgili hiçbir kelime gelmedi. Onu diyene sorun. Fatih Terim ile sorunumuz yok. Pazar günü toplanıyoruz."
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