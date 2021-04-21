Son dakika spor haberi: Galatasaray - Trabzonspor maçının ardından Fatih Terim açıkladı! "1 puan bazen çok şey ifade edebilir"

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında ağır bir yara aldı. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Fatih Terim, "Bu 1 puan bazen çok şey ifade edebilir" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

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