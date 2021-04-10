10 Nisan 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Levent Şahin Galatasaray-Karagümrük maçı sonrası açıkladı! "Yedlin'de kırık şüphesi var"

G.Saraylı yıldızda kırık şüphesi! Levent Şahin açıkladı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.04.2021

Son dakika haberleri... Galatasaray Yardımcı Antrenörü , maçı sonrası yaptığı açıklamada sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen 'de kırık şüphesi olduğunu açıkladı.

'ın sahasında 'ü ağırladığı maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan 'in bileğinde kırık şüphesi olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılılarda yardımcı antrenör , 'li futbolcunun hastaneye gittiğini ifade etti.

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