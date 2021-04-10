10 Nisan 2021, Cumartesi

FATİH KARAGÜMRÜK

Son dakika spor haberleri: Galatasaray-Karagümrük maçında kritik pozisyon! Penaltı...

G.Saray-Karagümrük maçında kritik pozisyon! Penaltı...
FATİH KARAGÜMRÜK
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Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 Giriş Tarihi: 10.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray'a konuk olan Fatih Karagümrük, mücadelenin uzatma dakikalarında 'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi ancak maçın hakemi Ali Palabıyık devam kararı verdi. İşte o anlar...

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşma Ndao ve Babel'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

Mücadelenin sonuna 8 dakika uzatma verilirken 90+6. dakikada yaşanan korner pozisyonunda Fatih Karagümrük penaltı bekledi.

İşte Luyindama ve arasında yaşanan o pozisyon;

Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır.

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