10 Nisan 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray-Karagümrük maçında kritik pozisyon! Penaltı...
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray'a konuk olan Fatih Karagümrük, mücadelenin uzatma dakikalarında Mevlüt Erdinç'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi ancak maçın hakemi Ali Palabıyık devam kararı verdi. İşte o anlar...
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşma Ndao ve Babel'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.
Mücadelenin sonuna 8 dakika uzatma verilirken 90+6. dakikada yaşanan korner pozisyonunda Fatih Karagümrük penaltı bekledi.
İşte Luyindama ve Mevlüt Erdinç arasında yaşanan o pozisyon;
Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır.
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