Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki dev maçta Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek rahat bir nefes alan Fenerbahçe'de taraftar grupları ve sosyal medya hesapları sezon sonuna kadar Erol Bulut’a destek çağrısı yaptı. Başkan Koç da futbolculara, “Hocamızın arkasındayız” mesajını verdi.

Trabzonspor deplasmanında aldığı galibiyetle üzerindeki kara bulutları dağıtan Fenerbahçe şampiyonluk için tek yürek oldu. Sarı-Lacivertliler sezon sonuna kadar Erol Bulut'a tam destek verecek.

ARTIK YIPRATICI ELEŞTİRİ YOK

İlk olarak taraftarlar grupları ve yüksek takipçili sosyal medya hesapları, genç hoca hakkında artık yıpratıcı eleştiri yapmama çağrısında bulundu.

BİRLİKTE BAŞARIYA ULAŞACAĞIZ

Takvim'in haberine göre; Başkan Ali Koç'un da futbolculara, "Dedikodulara kulağınızı kapatın. Hocamızın her zaman arkasındayız. Başarıya birlikte ulaşacağız" ifadesini kullandığı öğrenildi.

İÇ HESAPLAŞMA SON BULDU

Camiadaki ortak görüş de "İç hesaplaşma bitsin. Sezon sonuna kadar kenetlenelim" şeklinde oldu. Bu olumlu havanın sahaya nasıl yansıyacağı merak ediliyor.

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