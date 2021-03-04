04 Mart 2021, Perşembe

GALATASARAY

Fenerbahçe şampiyonluk için kenetlendi! Erol Bulut...

F.Bahçe şampiyonluk için kenetlendi! Erol Bulut...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 Giriş Tarihi: 04.03.2021

'in 28. haftasındaki dev maçta 'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek rahat bir nefes alan 'de taraftar grupları ve sosyal medya hesapları sezon sonuna kadar ’a destek çağrısı yaptı. Başkan Koç da futbolculara, “Hocamızın arkasındayız” mesajını verdi.

deplasmanında aldığı galibiyetle üzerindeki kara bulutları dağıtan şampiyonluk için tek yürek oldu. Sarı-Lacivertliler sezon sonuna kadar 'a tam destek verecek.

ARTIK YIPRATICI ELEŞTİRİ YOK

İlk olarak taraftarlar grupları ve yüksek takipçili sosyal medya hesapları, genç hoca hakkında artık yıpratıcı eleştiri yapmama çağrısında bulundu.

BİRLİKTE BAŞARIYA ULAŞACAĞIZ

'in haberine göre; Başkan 'un da futbolculara, "Dedikodulara kulağınızı kapatın. Hocamızın her zaman arkasındayız. Başarıya birlikte ulaşacağız" ifadesini kullandığı öğrenildi.

İÇ HESAPLAŞMA SON BULDU

Camiadaki ortak görüş de "İç hesaplaşma bitsin. Sezon sonuna kadar kenetlenelim" şeklinde oldu. Bu olumlu havanın sahaya nasıl yansıyacağı merak ediliyor.

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