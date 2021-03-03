03 Mart 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Diego Perotti'den flaş sözler! "Yalan söylediler"

Perotti'den flaş sözler! Yalan söylediler
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.03.2021

Yaz transfer döneminde Roma'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Diego Perotti, sarı-lacivertlilerde 4 maça çıkmış ve 3 gol kaydetmişti. Arjantinli yıldızdan yaşadığı ağır sakatlık sonrası flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin uzun süredir sakatlığı nedeniyle oynatamadığı Perotti, açıklamalarda bulundu. Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre Arjantinli yıldız, sakatlığına dair açıklık getirdi.

"AYRICALIKLI BİR İNSAN GİBİ HİSSEDİYORUM"
Perotti konuşmasında, futbol kariyeri boyunca büyük yıldızlarla oynadığını ve bu sebeple kendini ayrıcalıklı hissettiğini ifade ederken, "Totti ile bir buçuk yıl oynadım, kariyerinin son yıllarıydı. Riquelme ile oynadım. Kendimi ayrıcalıklı hissediyorum." dedi.

"YURT DIŞINDA YAŞAM DAHA İYİ"
Perotti konuşmasının devamında, "Yurt dışındaki yaşam standartları, Arjantin'e göre çok daha iyi. Özellikle güvenlik açısından. Ancak, ailemi yılda bir kez görmeye hala alışamadım. Şu aşamada çocuklarımı çok daha fazla düşünüyorum." dedi.

"YALAN SÖYLEDİLER!"
Arjantinli yıldız konuşmasının sonunda sakatlığın ilişkin açıklamalarda bulunurken, "Yaşım gereğince ameliyat olmama gereken bir sakatlığım oldu. Sakatlığıma ilişkin yalanlar söylendi. Kariyerime devam etmem için zamanım var ve tekrar sahalara döneceğim" dedi."

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